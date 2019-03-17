國民金孫！路過阿嬤笑拍「57KG瓦斯汪」　網笑：500拿去買肉肉

▲國民金孫慢慢出門散步，很容易被路過的阿嬤搭訕。（圖／有點毛毛的／洛威拿〝慢慢〞提供，下同）

寵物小組／綜合報導

整條街的阿嬤，都是我阿嬤！南投縣的羅威拿犬慢慢擁有龐大身型，內心溫柔體貼，深受許多大小朋友的喜愛，更有國民金孫的稱呼。這天牠陪馬麻外出散步，超強的噸位馬上把路過的阿嬤電暈，老人家彎腰低著頭笑拍「57公斤瓦斯桶」，溫馨的畫面分享出來也讓許多跟著融化。

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▲阿嬤眼睛離不開狗。

馬麻王于安在臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」分享照片並笑說，「你到底是要對幾個阿嬤放電啦！」畫面中，慢慢趴在地板休息，一名身穿粉色外套的阿嬤被狗狗搶眼的身材給吸引，走到身旁摸牠的頭，1人1狗面對面深情對望，看起來就像奶奶對著寶貝金孫在溫柔對話。

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▲慢慢老少通吃的陪伴犬。



許多網友看了紛紛被「超強吸嬤機」慢慢給萌暈，「慢慢真是人見人愛的瓦斯桶啊」、「護阿嬤使者出現惹」、「又去冒充別人家的孫子～」、「阿嬤好像對身材是瓦斯桶的毛孩特別有好感」、「齁～你看慢慢那副諂媚的模樣，不被融化也難」。

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也有眼尖的網友發現，阿嬤手裡握著一張500元紙鈔，忍不住以阿嬤的口吻打趣的說，「500元拿去買肉肉吃啦！」、「乖孩子，有沒有吃飽啊？」、「所以57公斤不是沒有原因的XD」、「阿嬤殺手的概念」。

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