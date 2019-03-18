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想收編浪貓被鄰居嗆：牠是我在餵，你憑什麼？　苦主傻眼

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網搜小組／綜合報導

花蓮高姓網友15日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，住處附近有幾隻流浪貓，其中一隻很親人，還會跑來磨蹭路人的腳，他仔細衡量自己的經濟能力和是否有合適的飼養環境，最後決定收編，沒想到卻被經常餵貓的婦人嗆聲，「說那些貓都是她在餵的，我憑什麼擅自帶走？但她只是在餵，沒有在養啊。」

▲猴硐,猴硐貓村,猴硐貓街,餵貓,世界六大賞貓景點。（圖／記者林世文攝）

▲原PO想收編住家附近的流浪貓，卻被經常餵貓的婦人嗆聲。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO提到，自己居住的巷子和隔壁巷子經常有流浪貓出沒，其中一隻很親人，遇到人就會自己跑來磨蹭，加上他很喜歡貓咪，才會動了收編的念頭，「我有足夠的經濟能力和適合的飼養環境，前幾天想把貓抱走，順便帶去（動物醫院）打疫苗、驅蟲以及結紮，然後再當寵物來疼。」

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沒想到經常餵貓的鄰居婦人卻氣呼呼地指責，「那些貓都是我在餵，你憑什麼擅自帶走？」讓原PO聽了覺得很傻眼，「但大嬸只是在餵，沒有在養啊，與其讓貓咪在外流浪，不如給牠一個溫暖的家。不懂大嬸在想什麼，但我還是很想收編那隻貓啦。」

其他網友看完原PO的抱怨，紛紛留言鼓勵他收編貓咪，「直接抱走打晶片再帶回家」、「不用理大嬸，如果她真的認為那些貓都是她的，就全部帶回家養啊」、「我認識的愛媽聽到餵養的貓咪即將有新家都很開心，這位大嬸應該只是有餵養癖而已，不是真的愛貓」。

橘貓、三花貓。（圖／CC0圖庫／Pixels）

▲網友認為原PO遇到的鄰居婦人應該只是單純的餵養癖，而非真心想照顧流浪貓。（示意圖／取自免費圖庫Pixels）

其實，大部分民眾在路邊遇到需要幫助的流浪動物，都很願意伸出援手，但如果真的要收編，就得考慮到更多因素，首先必須評估自己是否真的有能力幫助牠，其次是既然選擇幫助就要完全幫到底，而不是想著「只要送到動物醫院就可以」，就算是委託中途照顧，也得幫忙分擔醫療費用。

如果以上兩點都想清楚了，民眾還是決定收編這隻與自己有緣的流浪動物的話，以貓咪為例，第一步就是先帶去動物醫院檢查健康狀態，洗澡、除蚤等都在醫院進行比較適當，當然，假如有傷口或生病也得優先處理，同時最好積極與醫師討論貓咪的狀況，這樣才能更清楚知道自己接下來要怎麼照護牠。

▼飼養貓咪等任何動物前，都要先仔細評估自己是否有足夠的能力照顧牠們一輩子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼虎斑貓,貓,貓咪。（圖／取自pixabay）

關鍵字： 爆怨公社流浪貓喵星人

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