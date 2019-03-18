黑貓兄弟「溜冰」初體驗！　轉圈打滾獻「喵之舞」狂摔跤萌翻網

▲「黑貓兄弟」在冰上互相追逐。（圖／翻攝自Facebook／Megan Krauser Huffman）



國際中心／綜合報導

美國奧克拉荷馬州最近一部「黑貓兄弟」在自家結冰的游泳池上玩耍的影片瘋傳，畫面中可以看到，這兩隻貓咪不停地在冰上轉圈、打。短短三分鐘的視頻一發布，就讓許多網友看了不禁笑了出來，全被牠們笨拙可愛的模樣給萌翻啦！

據metrotime報導，這兩隻貓咪分別是全黑的「Beast」和黑白相間的「Scout」，牠們年僅五個月大，剛好正值頑皮、好奇心又旺盛的年紀。飼主胡夫曼（Megan Huffman）表示，這兩隻貓咪平常都會去後院喝游泳池裡的水，但是最近天氣太冷，泳池裡的水都結成冰，導致牠們喝水不成，決定爬上去大玩一波！

請繼續往下閱讀...

▲Scout不停地摔跤，模樣超級呆萌。（圖／翻攝自Facebook／Megan Krauser Huffman）



影片中可以看到，這對「黑貓兄弟」一開始小心翼翼，還沒習慣「初次」在冰面上行走，沒想到後來開始手忙腳亂，不斷地原地轉圈打滾，接著兩隻開始互相追逐，抓不到對方又瘋狂摔跤，畫面超級呆萌，像在表演一場「喵之舞」，過程也全被躲在屋內的飼主胡夫曼給拍攝下來，決定上傳到網路上和大家分享。