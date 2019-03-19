「犬中之王」依偎老農超溫馴　高加索犬若發狠…5分鐘可咬死藏獒！

▲老農夫秀他養的高加索牧羊犬。（圖／翻攝自微博，下同）

寵物中心／綜合報導

高加索牧羊犬（Caucasian Shepherd）身軀巨大，是世界上體型最大的猛犬之一，打鬥起來恐怕連5、6個強壯男子都無法將其制伏；雖然牠們外表看起來兇猛，不過卻不具任何攻擊性，反而溫和、愛撒嬌。河北省就有一名老農民養了一頭高加索牧羊犬當寵物，平時還會用小拖車載著牠到處走，模樣相當可愛。

據了解，河北這位老農民養高加索牧羊犬已經5年，平時都會帶著牠出門。他在接受媒體訪問時，與「犬中之王」一起坐在地上，高加索牧羊整整比他高出了一個頭，讓老農民看起來格外嬌小。

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影片中的高加索牧羊犬看起來十分乖巧，對主人相當忠誠，站在拖板車上不吵不鬧，還站得直挺挺；老農夫也不時地撫摸牠，就像在對待自己的寵物犬一般。

被稱為「犬中之王」的高加索犬身高約在64到72公分間，體重約45到70公斤；牠們毛髮又多又長，外層粗糙、內層細軟，能適應各種氣候條件。

▲高加索犬相當巨大。（圖／翻攝自微博）

高加索犬主要來自中古時期的俄羅斯高加索區，屬於「天生運動型犬」，不僅活動量大，更懂得看管羊群，能保護羊不受狼群攻擊。不過千萬別因為高加索犬溫馴的外表就因此小看牠，若是遇上藏獒的話，牠們會馬上發起進攻，短短5分鐘內，就能咬死藏獒。