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網PO「翻車魚正面照」！　超驚人長相網崩潰：根本佛地魔

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國際中心／綜合報導

翻車魚又稱曼波魚，名字的由來是因為漁民常常看見牠翻躺在水面，好像在作日光浴，因此以「翻車」來稱呼牠後來又因為「翻車」名被認為不吉利（吃了恐怕發生翻車意外）便改稱為「曼波魚」。平時我們看到的翻車魚，都是有著可愛模樣的側面，幾乎很少看過牠正面的樣子，但近日有一名日本網友分享了翻車魚的正面照，沒想到畫面超驚人！

網友Leon於11日在推特分享一張超驚悚的翻車魚的正面照，只見照片中的肉色生物，只有一張嘴卻看不到雙眼，像極電影中的奇異外星生物。並在推文中寫道「覺得翻車魚的正面照太恐怖了，就算想對牠說『請看著我的眼睛說話』應該也是很難的」。沒想到此文一PO出，至今已吸引3.6萬個讚和1.3萬次分享。

▼ 一團肉色的翻車魚，像極電影中會出現的殺人魔。（圖／翻攝自推特，下同）

▲▼ 日本網友ＰＯ出翻車魚正面照。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

由於翻車魚正面過於恐怖，許多網友都被這張照片給嚇壞了，但也有大批網友發揮想像力，惡搞原本可愛的翻車魚，像是幫牠畫上無辜大眼，或是鹹蛋超人的卡通般橢圓眼等，就是希望可以幫牠找回屬於自己風格的五官。

▼ 翻車魚畫上不同眼睛後，仍然相當詭異。

▲▼ 日本網友ＰＯ出翻車魚正面照。（圖／翻攝自推特）

▼ 網友還嘗試卡通風格的偵探大眼，以及電影中殺人魔會出現的眼睛。

▲▼ 日本網友ＰＯ出翻車魚正面照。（圖／翻攝自推特）

除此之外，還有人發現翻車魚跟許多電影角色撞臉，像是《羊男的迷宮》中的瞳魔，或是《GANTZ 殺戮都市》的蔥星人，而最多人推的就是《哈利波特》的佛地魔。

▼ 下圖分別是《羊男的迷宮》中的瞳魔和《GANTZ 殺戮都市》的蔥星。

▲▼ 日本網友ＰＯ出翻車魚正面照。（圖／翻攝自推特）

值得一提的是，有網友也提供自己逛海生館時，意外拍下的翻車魚正面照，沒想到不僅沒有幫牠洗白形象，反而形象整個崩壞，嚇壞許多原本抱持一絲希望，以為其他翻車魚在現實中很可愛的網友。

▼ 翻車魚正面照曝光後，許多網友嚇壞了。

▲▼ 日本網友ＰＯ出翻車魚正面照。（圖／翻攝自推特）

此篇文章掀起討論熱潮，許多網友表示，「我對翻車魚的可愛印象整個破滅了」、「太像外星人了！晚上睡覺要做惡夢了」、「這樣牠每次看人還要特地轉到側面，感覺好累」、「這牙齒是真的嗎」、「根本佛地魔」、「如果問牠能不能好好地看著我的眼睛，感覺挺傷人的」、「大家別嘲笑牠了，長這樣也不是牠願意的啊」。

關鍵字： 翻車魚正面照日韓要聞

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