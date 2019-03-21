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3公尺蟒蛇活吞大鱷魚！　7天「分解獵物」X光景象曝光

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國際中心／綜合報導

蟒蛇是自然界中聞風喪膽的殺手，因為牠攻擊性強，還能吞下比自己大好幾倍的獵物。先前網路上流傳一段「蟒蛇生吞鱷魚」的影片，可見蟒蛇張開血盆大口，三兩下就把目標給吞下肚，牠吃進鱷魚後腹部的X光片跟著曝光，畫面相當震撼驚悚。

這段畫面是由澳洲昆士蘭的蒂芬妮（Tiffany Corlis）所拍攝，影片中可見，3公尺長的蟒蛇緊緊纏繞住鱷魚，身體緩慢往前推動，表情猙獰的將龐大獵物吃進去，嘴巴撐到跟鱷魚一樣寬，甚至還能從皮膚看見鱷魚的輪廓，肚子彷彿快爆開，硬塞了5小時才總算全吞下肚，讓人不得不佩服蟒蛇的殺傷力。

後來科學家Dr. Stephen Secor與Dr. Scott White公布了這條蟒蛇7天內的身體變化，第1天還能清楚看見鱷魚的骨骸，第3天就被消化成一團物體，到了第5天已經看不出鱷魚模樣，蛇的體型也恢復纖細，第7天就完全被胃酸溶解殆盡。

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▼第一天，屍骸還相當完整。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享，下同）

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

▼第二天胃酸已經慢慢侵蝕。

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

▼第三天，鱷魚只剩下難以消化的骨骼。

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

▼第四天，鱷魚屍體只剩下殘骸。

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

▼第五天，已經完全看不出鱷魚模樣。

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

▼到了第六天，鱷魚已成液狀。

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

▼到了第七天，鱷魚已經完全被吸收，彷彿從沒存在過。

▲▼蟒蛇吞下鱷魚後，7天內的身體變化。（圖／翻攝自微博@醫學影像學-美圖分享）

事實上，蟒蛇不只會吞鱷魚，蛇和蛇之間也會互相殘殺。另一段在網路流傳的影片中，有條巨蟒腹部異常腫大，居民決定要將牠「剖腹」一探究竟，沒想到割開蟒蛇肚子後，竟然掉出另一條巨蛇的屍體，同類相殘的景象嚇壞不少人。

▼剖開巨蛇肚才知道牠又吞一條巨蛇。（圖／翻攝自YouTube）

巨蛇吞巨蛇，嚇壞不少人。（圖／翻攝自YouTube）

關鍵字： 澳洲蟒蛇鱷魚掠食者Tiffany Corlis

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