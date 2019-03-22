累得跟狗！上班打開攝影機見「豪邁睡姿」　媽羨慕：好想回家

▲打開攝影機看到愛犬癱平在沙發睡翻。（圖／網友林曉妤授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

「別再說累得跟狗一樣，因為狗都沒你累！」台中一名飼主林曉妤日前上班到休息時間，突然想起獨自顧家的愛犬林土土，原以為牠傻傻的等待家人歸來，沒想到打開攝影機，映入眼簾的是躺在沙發上的豪邁睡姿，讓她看了忍不住羨慕直呼，「好想回家和牠一起躺！」

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▲▼林土土自己在沙發睡到忘我，爸爸休假在家就會一起看電視。

畫面中，林土土橫躺在紅色的沙發椅，後腳伸直「饋」在小被被面，2隻前腳打直懸在半空中，中午還自動躺另一個方向，明顯是睡到忘我境界。林曉妤笑說，6歲的林土土是個膽小害羞的女生，「我和男友都是上班族，家裡常常只有牠和另外2隻兔子弟弟作伴。平常牠睡姿就很豪邁，結果今天打開攝影機，果然就看到正在享受狗生的孩子。」

▲▼土土的招牌賣萌臉。

「土土雖然在家睡得香甜，但其實牠其實也有在想家人。」林曉妤發現，土土把她的拖鞋咬到沙發，上面都沒有咬痕，單純是想依偎著馬麻的味道陪睡。照片分享出來後，許多網友紛紛羨慕表示，「到底是誰說牠們會一直在門口等的？」、「牠在睡夢中也想著你」、「人家都是在門口等門，你這隻是等到累直接睡就對囉」。

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