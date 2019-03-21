ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小時

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼紐約老鼠。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國老翁偷拍花園小屋，驚見「潔癖鼠」幫忙打掃了2小時。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國有一名退休的72歲電工麥凱爾斯（Steve Mckears），他日前發現自己在花園小屋的工作桌非常詭異，桌上亂放的各式工具竟然會「自動」收回到箱子裡，他還擔心是不是自己年紀大出現幻覺，結果裝了監視器後才意外發現，原來是有一隻可愛的老鼠在幫他打掃。

綜合媒體報導，麥凱爾斯退休後居住在英國布里斯托（Bristol）賽文海灘附近，平時在家中花園做一些園藝賞玩，他的花園小屋的工作桌也常放滿各式工具。但從今年2月開始，他發現雜亂的零件竟被整理乾淨，全數被放進一個舊冰淇淋桶內，而且桶內的物品還越積越多，包括一些金屬小物、鍊條及塑膠製品。

請繼續往下閱讀...

某次他刻意將桶內的東西全部拿出來，並且把零件四散在桌子的各處，沒想到隔天醒來後東西又全都物歸原位，他就開始懷疑屋子是不是出現了「搗蛋鬼」，甚至一度認為自己快要發瘋了，於是他決定向有攝影專業的鄰居霍布魯克（Rodney Holbrook）求助，安裝了一個有夜拍功能的監控攝影機。

麥凱爾斯後來看了監視畫面後，發現在過夜後到凌晨2點的2小時內，有一隻老鼠會悄悄地鑽進上鎖的小屋，接著爬上桌子整理桌面上的小零件，牠還會嘗試拉動體積有牠兩倍大的東西，如果搬不動就會放在一旁先處理其他東西，就這樣來來回回多次將桌面整理乾淨。

麥凱爾斯看完影片後鬆了口氣，表示很開心不是自己出問題，對於老鼠的行為他也感到訝異，「我見過老鼠搬運東西用來築巢的，但從沒看過會這樣移動金屬零件的」。霍布魯克叫這老鼠「鋼鐵米奇」（Metal Mickey），不過他卻認為，這隻老鼠就像是替英國脫歐儲備物資一樣，所以取名為「脫歐鼠」（Brexit mouse）。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 脫毆鼠老鼠英國鋼鐵米奇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

被關圍欄...妹瘋狂彈跳「想越獄」　姐後方鄙視觀察：妳還太嫩了！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小..

工地浪浪一起到新家...午睡「四肢緊扣」萌翻上千人..

愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發文勸..

遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又..

世界最長壽象龜阿德維塔　從乾隆時期活到到現代！

6隻小獵豹躲懷裡偷看鏡頭　1年後「複製貼上」誰是媽..

嬰兒睡不安穩...保母喵輕拍胸口3下　「寶寶生乳捲..

二哈見爸抱老婆精神崩潰　淒涼單身狗出招反擊：我才是..

德寵物店傍晚5點才能買倉鼠！　籠子小於1公尺就是虐..

貓媽叼「2坨黑黑」丟砂盆！　鏟屎官看傻：那不是大便..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

東西掉了任性媽不幫撿 憤怒柴柴使出憤怒柴手

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善..

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休..

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警..

雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小..

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

啊，我死了！喵中彈「慢動作倒地→沒呼吸」　演技驚呆..

帶狗去一次...老闆娘見面就找慢慢　外帶多送麵包：..

德寵物店傍晚5點才能買倉鼠！　籠子小於1公尺就是虐..

狗群路上互嗆！俗辣柴「抱媽大腿」狂叫囂：打我啊笨蛋

小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」惹的..

熟睡阿金聞到「食物山丘」會醒嗎？　意外結局驚呆百萬..

水餃剛包好卻被「蓋印章」　主子肉掌認證：這顆我的！

曾說過要打到50歲　鈴木一朗：我成了說話不算話的男..

「雪白v.s.彩色海芋」仙氣登場！2處海芋季哪裡看..

主攻商務客群　南港老爺行旅新開幕兩大展當週已滿房

日本第19艘潛艦「翔龍號」服役　「技術維持」隱憂日..

MeiMei爆氣「都看膩了」！　《黑澀會》舊照被翻..

搖滾天后椎名林檎也被圈粉 　為鈴木一朗寫的「超級巨..

雪莉好奇拿名字問APP　「雖然漂亮但...」神回覆..

鈴木一朗2025年首獲名人堂資格　期待第一年全票入..

初中男女啪啪啪 同學在旁拍拍拍 警：男方或已涉..

25歲女書記官深夜搭車失蹤…3天後浮屍發現　網瘋傳..

寵物動物熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

世界最長壽象龜　活了256歲！

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

帶狗去一次麵包店　闆娘偏寵慢慢

關門夾尾害貓痛到慘叫　屁孩錄影..

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

讀者迴響

熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

世界最長壽象龜　活了256歲！

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

帶狗去一次麵包店　闆娘偏寵慢慢

關門夾尾害貓痛到慘叫　屁孩錄影..

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

學生被蓋遲到章　都是牠惹的禍！

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

東西掉了任性媽不幫撿 憤怒柴柴使出憤怒柴手

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善心人士怒：很夭壽

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面