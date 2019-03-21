雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小時

▲英國老翁偷拍花園小屋，驚見「潔癖鼠」幫忙打掃了2小時。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國有一名退休的72歲電工麥凱爾斯（Steve Mckears），他日前發現自己在花園小屋的工作桌非常詭異，桌上亂放的各式工具竟然會「自動」收回到箱子裡，他還擔心是不是自己年紀大出現幻覺，結果裝了監視器後才意外發現，原來是有一隻可愛的老鼠在幫他打掃。

綜合媒體報導，麥凱爾斯退休後居住在英國布里斯托（Bristol）賽文海灘附近，平時在家中花園做一些園藝賞玩，他的花園小屋的工作桌也常放滿各式工具。但從今年2月開始，他發現雜亂的零件竟被整理乾淨，全數被放進一個舊冰淇淋桶內，而且桶內的物品還越積越多，包括一些金屬小物、鍊條及塑膠製品。

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某次他刻意將桶內的東西全部拿出來，並且把零件四散在桌子的各處，沒想到隔天醒來後東西又全都物歸原位，他就開始懷疑屋子是不是出現了「搗蛋鬼」，甚至一度認為自己快要發瘋了，於是他決定向有攝影專業的鄰居霍布魯克（Rodney Holbrook）求助，安裝了一個有夜拍功能的監控攝影機。

麥凱爾斯後來看了監視畫面後，發現在過夜後到凌晨2點的2小時內，有一隻老鼠會悄悄地鑽進上鎖的小屋，接著爬上桌子整理桌面上的小零件，牠還會嘗試拉動體積有牠兩倍大的東西，如果搬不動就會放在一旁先處理其他東西，就這樣來來回回多次將桌面整理乾淨。

麥凱爾斯看完影片後鬆了口氣，表示很開心不是自己出問題，對於老鼠的行為他也感到訝異，「我見過老鼠搬運東西用來築巢的，但從沒看過會這樣移動金屬零件的」。霍布魯克叫這老鼠「鋼鐵米奇」（Metal Mickey），不過他卻認為，這隻老鼠就像是替英國脫歐儲備物資一樣，所以取名為「脫歐鼠」（Brexit mouse）。

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