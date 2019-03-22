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水腦症萌貓體型「永遠2個月大」！　用愛療癒收容所新同伴

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▲▼水腦症萌貓體型「永遠2個月大」！　用愛療癒收容所新同伴。（圖／翻攝自Love Meow）

▲虎斑貓田納西罹患水腦症，體型維持在2個月的大小。（圖／翻攝自Love Meow，下同

寵物小組／綜合報導

國外的動物救援組織The Odd Cat Sanctuary MA日前從一名不良飼主手中救出大量貓咪，意外發現，其中一隻11個月大的虎斑貓田納西罹患水腦症，體型永遠停留在2個月大，雖然身材嬌小，就有顆寬大的心胸，幫助無數隻新進貓咪度過緊張的情緒，成為收容所的活招牌。

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▲▼水腦症萌貓體型「永遠2個月大」！　用愛療癒收容所新同伴。（圖／翻攝自Love Meow）

▲田納西的體型比同齡的貓咪來得小一倍。

田納西是從一名患有動物囤積症的飼主手中救出，其他貓咪都很健康，但只有牠擁有成貓的牙齒，外型看起來卻像隻小幼貓，經過獸醫判定罹患水腦症，體型永遠停留在2個月大。事後牠被送到一處專門照顧特殊需求的貓咪收容所。

▲▼水腦症萌貓體型「永遠2個月大」！　用愛療癒收容所新同伴。（圖／翻攝自Love Meow）

▲田納西最喜歡和其他貓咪依偎在一起玩耍。

起初，員工們以為田納西會需要一段很長的適應期，但牠卻展現了自己天生療癒系的特質，到收容中心後，先是跟每一隻貓咪輪流撒嬌陪睡，讓所有貓都接受牠。此外，牠還會去幫助需要陪伴的其他貓咪，走到身旁靜靜的依偎著對方，給予安全感；若是有新進的貓咪，則會主動的過去磨蹭打招呼，讓對方減少緊張感，能更快融入大家庭。

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▲▼水腦症萌貓體型「永遠2個月大」！　用愛療癒收容所新同伴。（圖／翻攝自Love Meow）

▲田納西會給予需要的夥伴一個溫暖的擁抱。

志工表示，田納西只要看到有貓咪在睡午覺，牠就會過去加入，「牠喜歡並信任著其他同伴，雖然體型比別人嬌小一倍，卻有顆強大溫柔的內心，有著比誰都多的愛，為每隻貓提供擁抱，特別是那些最需要的貓咪。」

關鍵字： 水腦症虎斑貓收容所2個月

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