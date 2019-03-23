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黑熊掙脫抓狂！動保員跳水庫逃命反遭啃咬　船上鄉民全看傻

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▲▼ 印度動保人員遭黑熊啃咬。（圖／翻攝自臉書影片）

▲ 儘管庫爾瑪跳入水庫中，仍遭到黑熊下水攻擊。（圖／翻攝自Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS臉書，下同。）

國際中心／綜合報導

印度東南部的安得拉邦（Andhra Pradesh）近日有一隻黑熊在附近遊蕩，森林保護部門擔心發生攻擊人的意外，於是試圖引導牠回到森林之中。沒想到，黑熊在過程中掙脫繩索，直接攻擊一旁的動保人員庫瑪爾（Kumar），甚至還追入水庫瘋狂啃咬，嚇得船上居民只能默默看著悲劇發生。

 

根據英國《每日郵報》報導，從影片可以看到，當時動保人員已經把黑熊逼到岸邊，並準備利用繩索捆綁，沒想到黑熊突然掙脫繩索，嚇得全部人紛紛逃避。只是距離黑熊最近的庫瑪爾，卻倒楣地遭到繩索絆倒，直接飛撲吃土，眼見黑熊直直朝飛奔而來，當下決定跳入水庫中躲避攻擊。

請繼續往下閱讀...

不幸的是，黑熊追隨庫瑪爾的腳步，直接跳入水中瘋狂啃咬，不斷地與他扭打一塊，嚇呆船上居民。其他動保人員則趕緊拿石頭丟向黑熊，藉此分散注意力，所幸最後戰術奏效，成功將黑熊的注意力轉移至另外一名動保人員身上。

不幸中的大幸是，庫瑪爾在送醫治療後，生命沒有大礙，另一方面，其他動保人員則持續進行救援活動，最後也順利將黑熊送回到森林中。

這段影片曝光後，許多人為庫瑪爾默哀，「希望他平安無事」、「他以後看到熊肯定會有陰影」、「希望一切安好」，也有人注意到黑熊的奔跑速度異於常人，「第一次看到熊跑這麼快」、「熊本來就可以跑很快，只要牠願意」、「熊可以跑得跟馬一樣快哦」。

▼ 在看到黑熊逃脫繩索後，庫爾瑪嚇得想趕緊逃跑，不料卻被繩索絆倒。

▲▼ 印度動保人員遭黑熊啃咬。（圖／翻攝自臉書影片）

 ▲▼ 印度動保人員遭黑熊啃咬。（圖／翻攝自臉書影片）
 

關鍵字： Andhra Pradesh庫瑪爾KumarBear

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