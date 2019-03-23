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浪浪Hola險遭安樂死變身特戰犬　狗班長昂首500公里長行軍

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▲ 浪浪險遭安樂死Hola變身特戰軍犬 「狗班長」昂首闊步500公里行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專）

▲ 浪浪Hola險遭安樂死變身特戰犬，「狗班長」昂首500公里長行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專，下同）

記者郭世賢／新北報導

陸軍特種作戰指揮部特4營13日展開「濱海城鎮要地行軍訓練」，展開跨越6縣市，為期20天，路途500公里的濱海城鎮行軍訓練。不過，隊伍中行軍亮點卻不是官兵，而是跟隨部隊一起行軍的軍犬「歐告（黑狗）」HOLA，黝黑的外貌，如影隨形伴隨著特戰官兵上山下海，目光炯炯有神的特戰犬「HOLA」，其實有一段動人的往事。

▲ 浪浪險遭安樂死Hola變身特戰軍犬 「狗班長」昂首闊步500公里行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專）

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穿著特製的背心，上頭黏貼著國旗、特戰等臂章，由全副武裝官兵牽繫著的HOLA，來自於2014年特4營執行山隘行軍訓練時，因為有完成災害潛勢區探查需要，當時擔任特指部指揮官的郭力升少將，特別下令「一連一犬」，共同參與搜救、特戰的訓練。而當時在雲林某動物醫院快要被安樂死的HOLA，在此機緣下和單位結緣，進而「投身軍旅」。

HOLA第一次參加部隊前置行軍的訓練時，僅走不到3公里便累得坐在地上耍賴。5年來Hola跟著特戰官兵一起受訓，當年的軟腳蝦已經轉變為英勇的軍犬，HOLA成功和特4營官兵一起登上合歡山，並在2014年國慶升旗時，晉升為下士特戰犬，也因為訓練期間的好表現，讓HOLA完成行軍訓練後，和自己的人類袍澤一樣，獲贈行軍紀念臂章肯定。

一眨眼，5年時間已過去，HOLA跟隨部隊歷經多次任務，Hola隨著特戰官兵進行500公里行軍，20天內會經過6個縣市，包括嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗及南投，單位戲稱牠已是「資深同仁」；而面對此次濱海城鎮要地行軍任務，HOLA再次踏上征途，和5年前一樣，陪著特戰官兵昂首闊步，努力達成各項訓練任務。

▲ 浪浪險遭安樂死Hola變身特戰軍犬 「狗班長」昂首闊步500公里行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專）

▲ 浪浪險遭安樂死Hola變身特戰軍犬 「狗班長」昂首闊步500公里行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專）

▲ 浪浪險遭安樂死Hola變身特戰軍犬 「狗班長」昂首闊步500公里行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專）

▲ 浪浪險遭安樂死Hola變身特戰軍犬 「狗班長」昂首闊步500公里行軍。（圖／翻攝自「中華民國陸軍司令部」粉專）

關鍵字： 軍犬Hola黑狗行軍

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