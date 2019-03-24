一級保育江豚、母綠蠵龜　魂斷陳屍石門老梅沙灘

▲一級保育江豚魂斷陳屍石門老梅沙灘。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區老梅沙灘岸際，24日上午發現死亡海豚、海龜，海巡人員協助打撈上岸後，並通知中華鯨豚協會人員及海洋大海研究人員到場協助，經就地解剖後，將帶回部份內臟樣本，進行後續調查研究，海洋保育問題再度引起關注。

海巡署第2岸巡隊富基安檢所，24日上午10時25分許接獲民眾通報，老梅沙灘岸際有一頭死亡鯨豚，海巡人員到場協助打撈上岸，並通報中華鯨豚協會人員到場協助處理，經確認是一級保育類野生動物江豚，又稱「露脊鼠海豚」，外觀為成熟雄性，體長1.76公尺、寬42公分，露脊鼠海豚與其他海豚最大區別特徵是沒有背鰭。

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中華鯨豚協會人員處理江豚遺體同時，岸巡人員又在附近的老梅溪口右側岸際，發現1隻死亡海龜，岸巡人員立即通報海洋大學生物研究所人員到場處置。海大研究人員表示，這隻死亡海龜是一級保育類「母綠蠵龜」，當場就地解剖，仍無法判斷死亡原因，後續交各該研究機關攜回樣本作後續調查。

海巡署第2岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，請民眾於海域或岸際發現相關情事，多利用「118」免費報案專線，海巡人員接獲通報將立即前往協處。

▼ 一級保育「母綠蠵龜」魂斷陳屍石門老梅沙灘。