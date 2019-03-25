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黑白狗河邊散步玩耍　小學老師直擊陰險鱷魚一口咬死牠

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黑白狗河邊散步玩耍　小學老師直擊陰險鱷魚一口咬死牠。（圖／翻攝自YouTube／Tropic Now）

▲一名老師意外拍下狗狗遭鱷魚攻擊的一瞬間。（圖／翻攝自YouTube／Tropic Now

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭一名老師意外拍下狗狗慘遭鱷魚咬死拖下水的駭人影像，影片中可看到，2條狗狗原本在河邊散步玩耍，河面上遠遠則可看到一條鱷魚悄悄接近，當鱷魚距離岸邊僅剩1公尺的距離時，突然一個猛撲，狠狠咬死了其中一條白狗並迅速拖入水中。

這起事件22日發生在Northern Peninsula區的一間州立小學附近，一名老師發現有兩條狗狗正好在眼前玩耍，畫面看起來十分幽靜美麗，便用手機紀錄下來，沒想到遠方卻出現一條蠢蠢欲動的鱷魚，緩緩向2條狗狗靠近，對牠們設下死亡陷阱。

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鱷魚靠岸後一個猛撲，一口便咬住了白狗，迅速將其拖入水中，一旁的黑狗則幸運逃脫，影片中還可聽到一名疑似是飼主的女子，在旁大叫希望狗狗能趕快上岸，附近則傳出小孩子驚恐的尖叫聲。

影片分享至網路上後，許多網友表示，「看了覺得好心疼」、「狗狗好可憐」，甚至有人譴責拍攝影片的人為何當下不去幫忙。當地的海陸保護人員威廉姆斯(Angie Williams)指出，這條鱷魚身長約5、6公尺，由於事發位置靠近校園，校方也已加強防護以保護學生安全。

關鍵字： 鱷魚散步澳洲昆士蘭小學老師紐澳要聞

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