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1.8公尺神秘翻車魚現身沙灘　釣魚男嚇壞：以為是沉船！

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1.8公尺神秘翻車魚遺體現身沙灘　釣魚男嚇壞：以為是沉船！（圖／翻攝自Facebook／National Parks South Australia）

▲民眾意外在沙灘上發現神秘翻車魚遺體。（圖／翻攝自Facebook／National Parks South Australia

國際中心／綜合報導

澳洲南部墨累河(Murray River)河口一處沙灘竟然有民眾發現一條身長1.8公尺的翻車魚(Mola mola)，由於該遺體體積十分巨大，民眾一開始還以為是失事的船隻殘骸，她驚訝表示，「我想很多人都會認為牠是假的。」

女子格則拉(Linette Grzelak)18日在臉書上分享她的伴侶瓊斯(Steven Jones)所發現的巨大翻車魚照片，她表示，平時從事捕魚工作的瓊斯，當天和同事一起在庫榮(Coorong)附近發現這條魚的遺體，當時他們還以為自己撈到了一條沈船，翻車魚非常地沉重，皮膚看起來就像是犀牛一樣。」

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南澳洲博物館魚類館藏經理福斯特(Ralph Foster)表示，翻車魚目前是世界上最大的硬骨魚，罕見的牠們直到2017年才首次被人發現，此品種的魚很少會在該區域出沒，瓊斯所發現的翻車魚約1.8公尺長，體積算是中小型，以水母為食的牠們能長到4公尺，體積大的翻車魚甚至比汽車還重，可以輕易破壞船隻，對於科學家來說仍是十分神祕的物種。

▼由於翻車魚的體型十分巨大，發現民眾還以為是沈船。（圖／翻攝自Facebook／National Parks South Australia）

1.8公尺神秘翻車魚遺體現身沙灘　釣魚男嚇壞：以為是沉船！（圖／翻攝自Facebook／National Parks South Australia）

關鍵字： 翻車魚Mola molaLinette GrzelakSteven Jones南澳紐澳要聞

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