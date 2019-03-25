2黃金獵犬困結冰湖！ 他英勇跳水救援　回頭一看…驚見超暖畫面

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美國紐約日前一對夫婦在遛狗時，驚見一旁結冰的湖裡困了2隻黃金獵犬、動彈不得，丈夫二話不說趕緊脫光衣服跳水相救，沒想到當他游到一半時，自家的白黃金獵犬竟也不畏寒冷，跟著一起跳下水，想要和主人「合作救援」。俗話說「有其父必有其子」，這樣的畫面可謂「有其主必有其犬」呀！

據WABC-TV報導，妻子梅麗莎（Melissa Kho）表示，當時他和45歲的丈夫尤里耶夫（Timofey Yuriev）帶著自家白黃金獵犬基拉（Kira）在湖邊散步時，意外發現有2隻同樣是黃金獵犬的狗狗被困在結冰的湖中，尤里耶夫見狀後，二話不說地脫光衣服跳進湖裡，打算挺身相救。

沒想到，基拉看到主人跳下水，便跟著一起跳下去，想要和主人合作展開這項「救援行動」。影片中可以看到，基拉就這樣跟在主人旁，前後相救了2隻受困的黃金獵犬，過程中不只幫忙開路、還時不時在受困的狗狗身後用手推了幾下，像是在說著，「我們來救你了，快點，加油！」模樣相當可愛又暖心。

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▲基拉和主人一起展開合作救援行動。（圖／翻攝自Facebook／Melissa Kho）



尤里耶夫在受訪時表示，自己從小就在哈薩克長大，7歲開始就學會在西伯利亞冰凍的湖中游泳，所以不怎麼怕冷，他也曾經是一位自由潛水員，因次這次的救援對他來說只是「舉手之勞」罷了。

梅麗莎事後將這英勇的影片發佈到網路上後，馬上引來大批網友前來讚賞，紛紛留言表示，「真的印證了什麼主人養什麼狗～」、「狗狗和主人都是超級英雄！」、「好感人，向他們致敬」、「太猛了，結冰的湖一定非常冷，謝謝你們願意相救」。