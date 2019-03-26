ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

天兵爸堵住貓砂盆！喵半夜咬破袋子「自製廁所」...他起床傻眼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼貓砂盆門口被堵住！天兵喵咬破袋子「自製廁所」...他起床傻眼。（圖／翻攝自Reddit:user/8080x）

▲貓咪半夜想上廁所，在客廳自力救濟的證據。（圖／翻攝自Reddit:user/8080x，下同

寵物小組／綜合報導

有個天兵飼主，身為主子只好自力救濟！國外一名飼主日前分享家中主子的聰明事蹟，這天他睡前忘記打開廁所的門，導致愛貓半夜想大號，卻無法進到貓砂盆解放。沒想到貓主子卻想到一個絕妙方法，自製流動貓砂盆，讓他起床看到客廳的景象當場傻眼又好笑。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

飼主在知名論壇Reddit分享這張照片並寫道，某天他忘了打開廁所的門，貓咪半夜想上廁所的時候發現進不去貓砂盆，於是想到一個絕妙點子。隔天早上主人起床，發現牠把貓砂袋子咬開、挖出貓砂，然後大在上面...好笑的是，貓咪還乖乖的埋沙，即便是暫時的流動廁所還是保持良好的習慣。

▲▼貓砂盆門口被堵住！天兵喵咬破袋子「自製廁所」...他起床傻眼。（圖／翻攝自Reddit:user/8080x）

▲主子的正面照。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

照片被轉分享到各大網站之後，許多網友看完紛紛被貓咪的舉動給笑翻，「可以想像當時的貓咪是多麼的驚慌又鎮定」、「別人的貓，永沒有令我失望」、「可以感覺的出來是氣急敗壞的咬破袋子！」、「貓咪真的都是乖孩子！自己想辦法解決」、「還有埋沙呢！好乖好乖」、「我家的只會直接拉在我床上」、「我家有隻貓有次在沒有貓砂盆的房間裡，就大便在飼料碗裡了，至少是個盆狀容器」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓砂貓砂盆廁所袋子天兵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

主人放開繩鏈讓牠逃生　「英雄狗」卻衝回火場救出小貓

能幫我個忙嗎！母鯊卡異物向潛水員求助　離開前不忘回..

出門2小時...房間冒烈火「9愛犬躺床嗆死」　媽心..

柴犬遭「呼巴掌、抓頸摔地」！　女錄影PO網喊：好可..

貓咪半夜都在幹嘛？鏟屎官架攝影機揭秘　網一看抖：真..

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英..

洋蔥！怕生黑白狗總是窩角落　知道自己被領養開心狂奔

比妹妹大15歲　「爺爺貓」把她當自己孩子疼愛

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：D..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

壽山動物園白老虎「皮包骨」　 園方：吃不胖、角度問..

全國動物醫院-毛孩照超音波時該注意什麼？

急著下車解放　他回頭上驚見「副駕多一隻」趕緊掏食物

布偶金毛貪玩遭鎖門外　無辜小眼+萌掌狂抓：拜偷開門..

2狗狗被綁雪地等死！主人不給進屋　凍瘡宛如深海閻王

老媽抱毛孩無視親生兒　「牠的眼神」逗笑網：看下人無..

戲精汪愛兜風卻「上錯車」　眼睛秒變紅泛淚：別走啊！

二哈附身！柴盯飼料伸手硬勾　旁亮點網笑出來：大近視

電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來..

趕著工作3隻童工萌攪局　他不忍心發動車只好開罐誘離

吃不到肉肉啦！　聰明汪咬玩具「找7次救兵」：阿嬤快..

輕拍肩膀3下...他一秒召喚「巨大萌獸」　70萬人..

《老大人》5000人包場破紀錄！小戽斗催淚演技觀眾..

大陸移民局推全國通辦政策　4月起可24小時線上辦護..

百貨母親節檔期「連假開跑」　統一時代、台北101滿..

柯文哲與荷蘭烏特勒支簽署MOU　揪副市長騎Youb..

「新Uber條款」台中座談　代僱司機嗆「不排除告小..

陸「網路沙皇」魯煒受賄1.4億　判有期徒刑14年＋..

055型大驅掛彩旗「即將服役」？　陸媒：海軍將獲得..

路邊臨停試槍！倒霉毒犯遇巡邏警車　槍枝毒品都搜出　

【廣編】金城武代言御茶園廣告　329全台跨屏大首播

獨居老翁昏迷家中　警及時救援挽性命

寵物動物熱門新聞

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

粉絲寄娃給汪　媽喜拆卡片秒傻眼

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

貓咪受困電線桿　他好心救貓被停..

浪浪上車取暖　他收編養成胖芭比

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

讀者迴響

熱門新聞

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

粉絲寄娃給汪　媽喜拆卡片秒傻眼

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

貓咪受困電線桿　他好心救貓被停..

浪浪上車取暖　他收編養成胖芭比

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面