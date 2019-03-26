天兵爸堵住貓砂盆！喵半夜咬破袋子「自製廁所」...他起床傻眼

▲貓咪半夜想上廁所，在客廳自力救濟的證據。（圖／翻攝自Reddit:user/8080x，下同）

寵物小組／綜合報導

有個天兵飼主，身為主子只好自力救濟！國外一名飼主日前分享家中主子的聰明事蹟，這天他睡前忘記打開廁所的門，導致愛貓半夜想大號，卻無法進到貓砂盆解放。沒想到貓主子卻想到一個絕妙方法，自製流動貓砂盆，讓他起床看到客廳的景象當場傻眼又好笑。

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飼主在知名論壇Reddit分享這張照片並寫道，某天他忘了打開廁所的門，貓咪半夜想上廁所的時候發現進不去貓砂盆，於是想到一個絕妙點子。隔天早上主人起床，發現牠把貓砂袋子咬開、挖出貓砂，然後大在上面...好笑的是，貓咪還乖乖的埋沙，即便是暫時的流動廁所還是保持良好的習慣。

▲主子的正面照。

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照片被轉分享到各大網站之後，許多網友看完紛紛被貓咪的舉動給笑翻，「可以想像當時的貓咪是多麼的驚慌又鎮定」、「別人的貓，永沒有令我失望」、「可以感覺的出來是氣急敗壞的咬破袋子！」、「貓咪真的都是乖孩子！自己想辦法解決」、「還有埋沙呢！好乖好乖」、「我家的只會直接拉在我床上」、「我家有隻貓有次在沒有貓砂盆的房間裡，就大便在飼料碗裡了，至少是個盆狀容器」。

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