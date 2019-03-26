溪邊釣到大魚！　下秒巨鱷「衝出水面」追上岸搶食5秒吞肚…

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Last Cast Llewy）

國際中心／綜合報導

澳洲一名男子日前和朋友相約前往內陸某處溪邊釣魚時，原本以為自己已經順利地釣到一條尖吻鱸（barramundi），沒想到下一秒竟引來巨鱷衝出水面，直接衝上岸來搶食，嚇得兩人只好放棄這條大魚、趕緊逃跑，最後尖吻鱸也被鱷魚吞下肚。

據《每日郵報》報導，丹尼爾（Daniel）日前和克雷格（Craig）到溪邊釣魚，當時克雷格在旁邊錄影，並一邊指導丹尼爾該如何釣魚。影片中可以看到，在一開始就似乎已經有魚上鉤，丹尼爾則不停拉扯魚竿、試圖將魚從水中釣起，克雷格則在一旁鼓勵，「快點！丹尼爾，用力地釣起來吧！」

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▲丹尼爾原以為自己可以順利釣到巨型尖吻鱸。（圖／翻攝自YouTube／Last Cast Llewy）

沒想到當這條尖吻鱸終於被釣出水面後，下一秒一隻巨鱷竟跟著衝出來，兩人趕緊拔腿狂奔，丹尼爾原本想保護剛釣起的尖吻鱸，但鱷魚卻不死心地緊追在後，不想搶輸這個「寶物」，克雷格只好勸丹尼爾放棄，先跑再說。隨後，巨鱷則在5秒內就將尖吻鱸整條吞下肚。

▲鱷魚衝出水面追上岸搶食。（圖／翻攝自YouTube／Last Cast Llewy）

這部驚險的影片於22日被上傳至Youtube中，隨即引來大批網友觀看及討論，大家紛紛留言表示，「這部影片應該叫做如何捕捉鱷魚才對」、「太瘋狂了」、「看了都冒汗」、「是誰說釣魚很無聊的？」甚至還有網友笑稱，「我們都要有一個像克雷格這樣的好友，他不僅提供釣魚建議，還會保護丹尼爾的安全，更拍出這部影片給我們欣賞！」