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鏡子冒出2片怪東西！　萌喵問號臉「摸頭出神」：我有耳朵？

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▲▼頭上長怪東西！萌喵看鏡子出神　問號臉摸耳朵：這2片是啥？（圖／翻攝自可愛就是正義臉書）

▲貓咪看到鏡子中自己的耳朵，驚嚇的站起來出神。（圖／翻攝自可愛就是正義臉書）

寵物小組／綜合報導

第一次照鏡子才發現原來自己長這樣～日前在網路上流傳一段炸萌影片，一名飼主捕捉到貓咪照鏡子第一次發現頭上還有2片薄薄的耳朵，看到站起來出神，伸手摸摸自己的頭，露出超級疑惑的表情，逗趣的模樣當場融化一票網友。

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影片中可以看到，一隻灰白色的貓咪從床鋪走過去，突然看到鏡子裡面出現「2個三角形」，馬上好奇的站起來看，伸出前掌摸摸耳朵，看著鏡子裡的自己出神，彷彿在說，「原來我有耳朵呀～」蹲下來冷靜幾秒，繼續看鏡子，來來回回摸了10幾次，似乎對自己的長相感到十分好奇。

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影片事後被分享到各大社團，貓咪認真又可愛的表情笑翻無數網友，「牠看得好認真」、「喵：我有耳朵耶，竟然有耳朵！」、「哆啦A夢上身？」、「被施法變成貓咪了？」、「超療癒哈哈哈哈」、「一時之間不能接受自己有耳朵」、「為何牠這麼疑惑啦XD」。

當你的貓貓第一次發現自己有耳朵....

可愛就是正義發佈於 2019年3月28日 星期四

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關鍵字： 耳朵鏡子問號臉

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