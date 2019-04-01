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世界級明星「白頭鶴」　50多年來首出現屏東long stay20天

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▲▼白頭鶴50多年來,第一次出現恆春 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲被列為世界瀕危物種紅皮書名錄中的「白頭鶴」，50多年來第一次出現在恆春半島。（圖／攝影達人劉川提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

被列為世界瀕危物種紅皮書名錄中的「白頭鶴」，五十多年來第一次出現在中南部地區，停留時間超過廿天，數量還高達10隻，停留時間及數量之多，均相當罕見，連日來1吸引大批鳥友前來欣賞，嘖嘖稱奇。

▲▼白頭鶴50多年來,第一次出現恆春 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲白頭鶴飛行的萌樣。

長期關注鳥類生態的攝影達人劉川今1日表示，被列為世界瀕危物種紅皮書名錄中的白頭鶴，全球數量不到1萬隻，是體型最小的鶴，體長約1公尺，體重可達3.7公斤，翼寬約1.87公尺。

他說，白頭鶴不是台灣會出現的冬候鳥，屬於極罕見的迷鳥，繁殖地在西伯利亞、蒙古及中國東北，每到冬季會到日本南部渡冬，其餘分布在南韓和大陸地區，以往曾出現宜蘭等北部地區。

「這是五十多年來第一次出現在彰化、高雄、屏東等中南部地區，不但數量達10隻，停留時間也超過以往觀察紀錄」，劉川表示，白頭鶴在同一地區停留時間都不會太久，但恆春半島這隻白頭鶴，可能因迷航降落後，於3月7日在恆春機場附近首次被發現，後來鳥友遍尋不著，以為牠已經北返，沒想到3月18日左右開始穩定出現在車城統埔村周邊的洋蔥田及稻田間迄今，且已習慣當地生活方式及覓食地點，或許會留到南風頻繁吹起的時節。

消息傳開，每天吸引全台灣鳥友南下爭睹，讓統埔小村落聲名大噪，居民在牠覓食區域禁用農藥，並要求鄉公所豎立告示牌，提醒民眾勿過度干擾這位「驕客」。

劉川也說，白頭鶴五十多年來第一出現恆春半島，且未曾有停留這麼久的紀錄，未來可能有機會挑戰知名「金山小白鶴」長留年餘的紀錄。

關鍵字： 世界瀕危物種紅皮書白頭鶴50年第一次10隻屏東恆春

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