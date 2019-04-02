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老闆帶頭玩貓「上班幸福臉弄孫」！　女兒嘆：牠才是親生的

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寵物小組／採訪報導

確認過眼神，這隻貓才是親生的！住在台南市仁德區的網友Chloe Wu日前分享，身為老闆的爸爸竟然帶頭玩貓，常常帶著撿到的小浪貓出入公司，上班時間還會忍不住用有愛的眼神，望著「孫子」輕拍背，溫柔的舉動讓她無奈又好笑，懷疑自己根本不是爸爸的親生女兒。

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▲▼老闆帶頭玩貓「上班幸福臉弄孫」！　女兒嘆：牠才是親生的。（圖／網友Chloe Wu授權提供）

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▲老闆上班公然玩貓XD（圖／網友Chloe Wu授權提供，下同）

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影片裡的小貓取名叫做四寶，是在Chloe Wu家公司附近的浪貓所生，小時候就被爸媽帶回去照顧，目前4隻都已經找到好人家收編。Chloe Wu笑說，爸爸應該是在捨不得，想趁著送養前想多摸幾下，畫面中，一隻小賓士貓趴在抓上，任憑人類摸頭拍背，而爸爸也露出弄孫臉，低頭癡情的望著小貓，1人1貓的互動相當溫馨。

▲▼老闆帶頭玩貓「上班幸福臉弄孫」！　女兒嘆：牠才是親生的。（圖／網友Chloe Wu授權提供）

▲▼Chloe Wu爸媽在公司附近撿到4隻小浪貓，目前都已經找到領養人。

▲▼老闆帶頭玩貓「上班幸福臉弄孫」！　女兒嘆：牠才是親生的。（圖／網友Chloe Wu授權提供）

Chloe Wu表示，家裡是塑膠原料通路商，沒有特別規定不能帶寵物，公司裡還會有浪貓「撒嬌」固定近來睡覺，「牠喜歡睡在爸爸的大腿，跟前跟後我爸一叫，牠就會過去。爸爸也把牠當作自家人，還會跟我們說炫耀的說，你們看我們撒嬌越來越漂亮～」。此外，爸爸更是一位重度貓奴，基本上到家都會先陪2隻貓寶貝Momo和橘子，對貓咪比對自己的孩子更疼，「就連我難得回家一趟，他還是只顧著跟橘子玩...。」

▲▼老闆帶頭玩貓「上班幸福臉弄孫」！　女兒嘆：牠才是親生的。（圖／網友Chloe Wu授權提供）

▲家裡的2隻貓Momo（左圖）和橘子（右圖），都是爸媽在路邊撿回家的浪浪。

許多網友看完紛紛留言笑說，「下一則影片應該是妳哭著求阿爸讓妳進門的畫面了」、「他那種眼神絕對沒有在你身上用過！太有愛的眼神」、「原po真的不是親生～有愛溫和的眼神欸」、「可愛喵星人，大家都受不了要疼」、「你搞錯了，牠才是老闆」、「現在才發現你的身世還不算晚」、「阿爸癡情的樣子真帥」。

 
 ▲▼老闆帶頭玩貓「上班幸福臉弄孫」！　女兒嘆：牠才是親生的。（圖／網友Chloe Wu授權提供）

▲爸爸是個重度貓奴，回家第一件事就是陪貓玩。

關鍵字： 老闆上班弄孫親生的

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