ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

嘉義朴子阿伯「踹飛幼犬＋棍棒追打」！30秒虐狗影片流出

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲


寵物小組／綜合報導

稻田主人驅狗竟踹飛幼犬！台灣動物緊急救援小組今天（4/3）凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，在短短三十秒的影片中，狗兒至少有兩次被踹飛到空中再落下，虐狗行徑可惡至極。台灣動物緊急救援小組與動保執法單位正在追查虐狗人的身份，將依違反動物保護法嚴懲虐狗惡徒。

台灣動物緊急救援小組是今天凌晨接獲網友轉寄影片投訴，一名田地主人為了驅趕流浪犬，竟手持棍棒追打，甚至用腳狠踹；只見在短短三十秒的影片中，一隻可憐流浪小黑狗被狠狠踹飛到空中至少兩次。

▲踹飛幼犬+棍棒追打！三十秒虐狗影片曝光令人髮指！（圖／台灣動物緊急救援小組 提供）

請繼續往下閱讀...

▲無辜小黑狗被踹飛。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，據初步了解，這段影片拍攝地點在嘉義朴子地區，是當地學生路過時無意間拍下；目前台灣動物緊急救援小組正透過管道聯絡拍攝者，希望了解影片中更多細節，並找到這名踹狗惡徒。

影片的註解寫下：「小小生命竟被你這樣傷害，不停地用腳踹，狠狠地往死裡踹，甚至踹到狗飛起來！若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係，但你今天用這種方式對待流浪動物就是不對。流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」

台灣動物緊急救援小組提醒，無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物都違反《動物保護法》，若造成貓狗重傷或死亡，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金；呼籲大家不愛牠也不要傷害牠。

▲踹飛幼犬+棍棒追打！三十秒虐狗影片曝光令人髮指！（圖／台灣動物緊急救援小組 提供）

嘉義縣家畜疾病防治所表示，由於影片中的車牌不是很清楚，增加調查困難度，但是會盡力查出虐狗人，同時也與當地餵養人進步了解幼犬目前的狀況。

關鍵字： 嘉義朴子虐狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

浴血吃早餐！巨蟒生吞1山豬　結果慘遭3隻豬隊友圍攻

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

金爐挖出謎樣小生命！全身灰燼讓他傻眼「還好沒燒金」..

15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想..

「4隻腳小蛇」萌翻日網　5萬人按讚喊：想和牠握手手..

影／安全帽遮罩忘了關！兜風貓擠成「麻糬臉」：風....

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

超仙雪狐波卡「小時候像老鼠」！　媽曝飼養血淚：一點..

哈士奇「冷氣太冷」吹到感冒　網友傻眼笑翻：這隻一定..

冷酷雕鴞淡定吃肉　下一秒...擠出「顏文字」表情：..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「4隻腳小蛇」萌翻日網　 5萬人按讚喊：想和牠握手..

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開..

柴同框男孩光速「拜拜」求肉吃　馬麻笑翻網：牠在手搖..

歐告用「神器」COS超巨型蝙蝠　閉眼+立耳！小黑一..

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…..

嘉義朴子阿伯「踹飛幼犬＋棍棒追打」！30秒虐狗影片..

卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4..

柴軍團愛欺爸！救兵現身「喀喀」反攻　秒變俗辣～快逃

洗澡吹乾僅10min！養米克斯絕不「撞衫」　醫傳授..

7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲..

金爐挖出謎樣小生命！全身灰燼讓他傻眼「還好沒燒金」..

海參喵在床上嚇到「液態亂搖」　媽笑：媲美好萊塢演技

飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能..

白柴跳沙發滑倒「花式折腰」慘摔　落地惱羞找馬麻：抱..

宜蘭驚見「200公斤暴斃魚屍」！　環保局追查上游汙..

陸生共諜周泓旭吸收官員免坐牢　再涉吸收王炳忠遭起訴

大馬公開賽／周天成今首輪對決林丹　麟洋配硬碰世界第..

《必比登推介》24家夜市小吃出爐　藍家割包等15家..

好大物先綁住　阿庫納簽8年1億美元延長合約

比特幣逆勢飆漲20%　31億神秘大單受矚目

日媒刊李登輝　揭24年前台海危機有一通機密電話

黃光芹再加告20名網友　怒嗆「栽贓別人是綠蛆的韓..

TOYOTA RAV4撞擊測試剛性表現大幅進步　唯..

被繼承人股票配股利　過世前報遺產稅　過世後報綜所稅

王陽明「13歲中分頭舊照」曝光！　網看傻：這是誰

寵物動物熱門新聞

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

維冠搜救犬Ysa離世　領犬員樹..

讀者迴響

熱門新聞

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

維冠搜救犬Ysa離世　領犬員樹..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面