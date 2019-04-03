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內衣捕獸夾抓住8KG胖貓！姐姐魔性大笑　網歪樓：罩杯變大了

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▲七喜：咦？是什麼無形力量控制了我？（圖／粉專《低b 貓の日記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

看來這件內衣的彈性相當好呢！住在香港的10歲橘貓「七喜」，這天不知道怎麼玩的，竟然跳到桌子上，穿過姐姐剛脫下來的巨大胸罩，整隻貓就被「內衣捕獸夾」捉住，怎麼逃都逃不開，搞笑的場景惹得一旁的家人笑到不行，發出魔性笑聲。

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姐姐Pamela Lam與媽媽正在看電視，看到一半時，媽媽忽然轉頭指「你看牠！」姐姐一個回頭，看見七喜的蠢萌行徑。影片中，身重8KG的七喜站在小小桌子上，身上掛著一件超大胸罩。只見牠試圖跳下去，但大屁屁被內衣網羅住，無奈在原地瞎奔走，模樣相當無辜。

▲內衣捕獸夾抓住8KG胖貓！姐姐魔性大笑　網：罩杯又大了一號。（圖／粉專《低b 貓の日記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七喜：阿姐～你的布拉甲啦！還不快救我～

姐姐Pamela Lam笑說，「你知道的～女生一回到家就脫掉，然後想先掛一下再處理。」最後她與媽媽笑翻後，媽媽再幫七喜解開，「當下真的覺得超好笑～也是在想如果大家不在家就慘了，然後又想一想，發現不在家也不會有胸罩掛在那邊XD。」

▲內衣捕獸夾抓住8KG胖貓！姐姐魔性大笑　網：罩杯又大了一號。（圖／粉專《低b 貓の日記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七喜的貓哥哥「低b」（右）。

經過這件事情，姐姐Pamela Lam也打趣地向大家提醒，「請其他家長務必小心！內衣要收好，以免發生意外。」；網友看完這則逗趣的影片後，紛紛歪樓，大讚「姐姐的罩杯真大」，「這件主人罩杯C以上」、「家姐胸部好大」、「有個無形的力量正操控著我」、「奶罩綑綁之術」、「只有我注意到那件內衣嗎XD」、「內衣的彈力，真好」，還有人笑說「罩杯又大了一號」。

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▲內衣捕獸夾抓住8KG胖貓！姐姐魔性大笑　網：罩杯又大了一號。（圖／粉專《低b 貓の日記》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七喜是飼主Pamela Lam家中最小的貓。

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關鍵字： 橘貓奶罩

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