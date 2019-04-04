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主人回家！阿金奪門飛撲「后座力太強」　網笑：腰力超好！

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國際中心／綜合報導

許多寵物因為和主人培養出濃厚的感情，每當主人出門時，都會乖乖地守在家門口。美國維吉尼亞州一名攝影師家裡的阿金Riley，與主人感情超好，每次看到主人回家，會立刻奪門而出，飛撲彈跳到主人的懷裡，後座力太強差點站不穩。網友看了都說「這主人腰力也太好了吧？」

攝影師「hdbrosriley」在IG分享這段影片，畫面中愛犬阿金為了迎接他回家，立刻衝出門跳到主人身上，但由於牠的體型過大，導致主人接住時還倒退三步，差點沒站穩跌倒。被主人抱在懷裡的阿金，則咧嘴笑個不停，而主人臉上也露出笑容，看到自己的愛犬這般熱情，心情也跟著變好了！

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影片曝光後，阿金可愛的模樣立馬圈粉，光這短短幾秒鐘的影片就吸引15萬的觀看次數，網友紛紛留言「我重看至少有15次，真的超級可愛！」「秒愛上你的阿金了」，有網友也疑問狗狗的彈跳技巧到底該是怎麼訓練的？還有人開玩笑說「果然是年輕人，主人的腰力真der好」、「要是我家那隻也這樣衝過來，我的腰大概廢了吧？」

▼美國一名攝影師的黃金獵犬，看到主人回家立刻飛撲主人身上。（圖／翻攝自hdbrosriley IG）

▼美國一名攝影師的黃金獵犬，看到主人回家立刻飛撲主人身上。（圖／翻攝自hdbrosriley IG）

主人也經常在IG上曬出與愛犬阿金的日常，裡頭不僅有他們的出遊照，還有各種搞怪、Cosplay照，有此可見感情相當黏TT，就如同照顧自己的小孩，幫牠留下各種美好回憶。

▼阿金和主人的好感情。（圖／翻攝hdbrosriley IG）

▼阿金和主人的好感情。（圖／翻攝hdbrosriley IG）
 

▲▼主人經常替愛犬Cosplay，根本犬界小麻豆。（圖／翻攝自hdbrosriley IG）

▲▼主人經常替愛犬Cosplay，根本犬界小麻豆。（圖／翻攝自hdbrosriley IG）

▲▼主人經常替愛犬Cosplay，根本犬界小麻豆。（圖／翻攝自hdbrosriley IG）

關鍵字： 美國黃金獵犬Riley北美要聞

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