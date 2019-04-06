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4000條蛇佔島「毒液腐肉體」 漁民嚇：登島一定死！

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▲巴西聖保羅東南方的大西洋海域有一個名為蛇島（Snake Island）的地方，島上一共有4000多條毒蛇，由於真的太過危險，當地漁民甚至不斷警告「千萬不要登島，不然必死無疑」。（圖／翻攝自youtube－60 Minutes Australia）

▲科學家到島上研究毒蛇。（圖／翻攝自youtube－60 Minutes Australia）

國際中心／綜合報導

巴西聖保羅東南方的大西洋海域有一個名為蛇島（Snake Island）的地方，島上一共有4000多條毒蛇，由於真的太過危險，當地漁民甚至不斷警告「千萬不要登島，不然必死無疑」。

綜合外媒報導，大凱馬達島（Ilha da Queimada Grande）也叫蛇島，面積為0.43平方公里，島上一共有4000多條毒蛇，而這類型的蛇是金黃矛頭蝮蛇（Golden Lancehead），毒性高出一般毒蛇的好幾倍，是世界上最毒的毒蛇之一，假如不幸被咬到，毒液會腐蝕肉體，所以島上早已無居民居住。

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據報導，不僅如此，巴西政府也禁止遊客登上該島，只開放給科學家做研究，也會不定時派海軍巡查。日前有一名主持人布朗（Tara Brown）被允許登島60分鐘；而當時也和當地漁民提起此事，他們卻不斷勸阻，並表示，他們從來不去那裡，很可能會沒命。

據了解，布朗表示，她很喜歡挑戰新的冒險地點，所以相當興奮，同時這也是非常難得的機會；而漁民也提到有關這島的傳說，第一個是曾經有一家人被殺害，因此整個島都被詛咒，另一個則是，島上有由海盜所藏的寶藏，用來保護這些寶藏。

布朗也表示，登島後的她，隨時保持戒備，也因為蛇島是屬獨立發展的地區，所以島上的金黃矛頭蝮蛇與其他地區的不太一樣，主要以鳥類為食；毒性強，獵物也較大，同時非常佩服金黃矛頭蝮蛇的求生力和科學家們。

關鍵字： 巴西大凱馬達島蛇島毒蛇

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