飼料買1送1！板橋店盛大開幕「免費健檢擠爆人」　阿公阿嬤帶毛孫搶便宜

▲板橋店歡慶開幕，多款飼料買一送一，還有1元加購價，活動只到7日唷！（圖／記者林韋辰攝）



記者林韋辰／台北報導

住在板橋的朋友有福啦！東森寵物雲商店今（6日）在四川路一段136號盛大開幕，活動當天推出多款知名飼料「買1送1」，還有多項「1元商品」，結帳滿600元再送狗便袋、滿777元再玩抽抽樂。其中最特別的是，還有嬌寵團隊陳正倫獸醫師替毛小孩義診，小小的店面瞬間「擠滿人潮」，很多飼主覺得商品划算又可以免費健檢，整個等待過程非常值得。

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▲正在排隊義診的毛小孩。

一隻5歲博美犬進到店裡，興奮得不得了，拼命亂跑亂衝，急著認識店裡的其他隻狗狗。帶牠來逛商品的「天天爸」笑說，自己是從土城特地跑來店裡逛逛，「想說來買牠愛吃的潔牙骨，買完順便來寵物健檢，做個心安這樣！而且這裡東西真的有優惠到，比平常買的便宜。」

▲博美犬「天天」排隊義診時，精神相當亢奮，跑去跟前面臘腸狗交流。



▲天天：好開心～有許多零食可以吃！

前來排隊健檢的毛小孩相當多，有的嚇到發抖，有的老神在在。免費義診的陳正倫獸醫師細心看診，仔細觀察毛孩的皮膚、耳朵、牙齒、眼睛等等，替許多飼主在照養上的問題解惑，還有發現一些平常疏忽照顧的地方，讓飼主倍感溫馨，直呼「醫師講的很仔細又很有耐心！」



▲陳正倫獸醫師仔細聽臘腸狗的心跳，同時他也是嬌寵醫師App創辦人。



一隻表情無辜、見人就興奮搖尾巴的7歲米克斯「石頭」，這天也跟著阿公阿嬤一起到店裡晃晃，阿嬤一邊拿著玩具興奮問牠「要買這個嗎？」，也一邊仔細挑選零食。非常疼愛石頭的阿嬤笑說，石頭是兒子去收容所認養的，可是現在兒子去讀大學，這隻就變成了我們的狗。「平常帶牠去公園跑跑跳跳，然後逛逛不同的寵物店，想說這裡今天開幕，就帶牠來這邊看看，然後會買很多很多零食給牠吃！」直呼現在的狗狗「真的很幸福呢～」。

▲阿嬤：「要玩這個嗎？」



▲幸福的石頭常跟阿公阿嬤一起逛寵物店。



東森寵物雲商店秉持「友善動物」的理念，替飼主找尋多種安全有保障、價格實惠的產品，同時以「領養代替購買」的概念，與八里動物之家合作，定期在櫥窗展示待認養的毛小孩，細心照顧與觀察牠們一陣子後，才會讓顧客認養，而且審核認養過程不馬虎。店長ＹＯ表示，從試營運到現在第6天，蠻多客人來詢問認養，目前兩隻小貓已被預訂。同時也笑說「米克斯也可以養的漂漂亮亮的唷！」

▲櫥窗內的喵星人已找到新家！



▲眾多品牌飼料買一送一喔！



▲店員忙著補貨中。



▲汪：媽媽～通通都買！（圖／記者林韋辰攝）



▲諸多罐頭主打異國風，有巴西、日本、台灣等，商品本身特價外，結帳再打九折。







▲溫馨的小店面擠滿人潮。



【東森寵物雲板橋店】

營業時間：早上7：00到晚上10:00

電話：02-29517538

地址：新北市板橋區四川路一段136號1樓

