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聽到寵物健檢！小臘腸「發抖急奔門口」　爸爸急拉：喂～去哪啦！

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▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲小臘腸：我不要健檢啦～～～（逃）（圖／記者林韋辰攝，下同）

記者林韋辰／台北報導

「喂～你要去哪裡啦！」東森寵物雲板橋店今（6日）在四川路一段136號盛大開幕，當天推出多款品牌飼料「買一送一」外，還請到嬌寵團隊陳正倫獸醫師免費替毛小孩做健康檢查，活動吸引許多飼主排隊參加。其中還有一隻叫「Puti」的1歲臘腸狗，從排隊到健檢結束的過程，整個身體抖到不行，還抓到空擋要往門外衝，幸好被爸爸即時攔截。

住在中和的飼主ChaCha最近發現Puti嚴重掉毛，指甲則像脫殼的感覺，正想帶牠去看醫生，剛好得知東森寵物商店有「免費健檢」活動，心想可以逛逛買玩具，還可順便檢查身體！姊姊飼主ChaCha笑說，「Puti的心臟跳得有點快，一直微微緊張和發抖。」她溫柔摸著寶貝身體，安撫牠不要怕怕，同時也稱讚「這個寵物義診相當好，東西也有便宜。」

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▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲幸好有帶Puti來檢查，意外發現牠的生殖器有發炎與化膿。

Puti站上義診台時，害怕地躲進ChaCha懷裡。陳正倫醫生一摸，直呼「這隻是流浪狗齁！因為你看起來瘦巴巴的」；原來Puti是在3個禮拜前，獨自一狗流浪到ChaCha家附近，當時餓到骨頭一節一節凸出，模樣相當可憐。ChaCha當下看了好心疼，直覺想先帶回家安置，並在網路上看看有沒有人在找牠，同時看著看著，發現Puti跟2年前去世的黃色臘腸狗「阿肯」很相像。

「我想這就是緣分吧！」ChaCha與男友覺得撿到的過程像極電影「為了與你相遇」，認為Puti的背影、個性、表情，都跟以前的阿肯很相似，而且剛到家的牠跟家人都很親近，沒有排斥或害怕的感覺。ChaCha笑著連說多次，「牠真的跟我們家以前養的狗好像～好像。」

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲ChaCha與男友一起挑了黃色小鴨鴨，因為「Puti只喜歡黃色的玩具」。

另外一隻來健檢的11歲臘腸狗「Cream」，乖乖趴在黃色推車中，一路被嚕進來寵物店挑選零食，再順便做健康檢查。Cream的媽媽表示，想帶牠看皮膚上的一粒粒脂肪瘤，然後想趁著這波優惠，看看有沒有什麼東西好買，並且霸氣的說「預算金額無上限！只要牠喜歡，或是對牠有用的最要緊！」。

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲Cream個性溫馴，是媽媽認養而來的毛孩，媽媽平常替牠準備豐富的鮮食，對牠疼愛有加。

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲媽媽：你想吃什麼～媽媽通通買給你！

至於毛小孩是我們的家人，每年應定期安排健康檢查，尤其牠們不會講話，又很會忍痛，必須得靠主人的細心觀察，才可能發現寵物的不舒服，而年邁的毛孩更要注意！這次開幕活動與「ProudPet嬌寵醫生」醫療團隊合作，由獸醫師、也是嬌寵醫師App創辦人「陳正倫」帶領，細心替前來排隊的毛孩檢查身體，以及宣導正確的照護知識，與飼主一起守護寵物的健康。

▲寵物健檢。（圖／記者林韋辰攝）

▲被檢查身體的喵星人眼神死。

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲▼有些毛小孩很淡定，有一些超級緊張。
▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲飼主認真聽著獸醫師講解。

▲寵物健檢。（圖／記者林韋辰攝）

▲排隊等待健檢的米克斯「莉莉」。姊姊說牠「最近愛磨屁股，想說帶牠出來看一下」，同時也幫牠買了半年份的零食與飼料。

東森寵物雲商店秉持「友善動物」的理念，替飼主找尋多款優質又實惠的商品。同時板橋店也與新北市動保處合作，在櫥窗展示「待認養」的喵星人。店家細心照顧一陣子後，確認毛孩健健康康，才會開放有緣人認養。目前東森寵物雲持續擴大，未來會增加更多據點、進軍南台灣，並推出更多創新的服務。

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲板橋店的櫥窗放著「待認養」的喵星人，圖中的兩隻貓已經找到新家！

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲▼東森寵物商店推出知名飼料「買一送一」，還有很多吃的、用的「一塊錢」就能買到。

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲小小的店面擠滿人潮！

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲帶愛貓荳荳健檢，順便購買商品的施小姐。

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）
▲▼多項產品打折外，現場還有贈送狗便袋、玩抽抽樂等活動，優惠只到明天（7日）唷！

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲板橋店長熱情介紹店內優惠商品！▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲貓：快來帶朕搶便宜～

▲東森寵物雲盛大開幕！（圖／記者林韋辰攝）

【東森寵物雲板橋店】

營業時間：早上7：00到晚上10:00
電話：02-29517538
地址：新北市板橋區四川路一段136號1樓

關鍵字： 東森寵物雲商店寵物義診板橋店打折飼料買一送一嬌寵團隊

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