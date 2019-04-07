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貪吃巨蜥闖雞舍「爽吞蛋」！主人捉到眉頭一皺：我的6顆高爾夫球呢…

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▲▼澳洲雷斯巨蜥闖入雞舍偷吞蛋，卻誤將6顆高爾夫球吞下肚。（圖／翻攝臉書「Currumbin Wildlife Hospital Foundation」）

▲澳洲雷斯巨蜥闖入雞舍偷吞蛋，卻誤將6顆高爾夫球吞下肚。（圖／翻攝臉書「Currumbin Wildlife Hospital Foundation」）

寵物小組／綜合報導

「等等……那個不是雞蛋啊啊啊！」澳洲新南威爾斯州一名雞舍主人，日前發現有隻調皮的雷斯巨蜥（lace monitor）趁隙闖入偷吞雞蛋，原本抓到巨蜥的他還想放生，但卻意外察覺擺放在一旁了6顆高爾夫球消失無蹤，這才驚覺這隻貪吃的巨蜥也一起把高爾夫球全吞下肚，嚇得急忙將牠帶往獸醫院治療。

綜合外媒報導，雞舍主人拉克倫（Lachlan）為了誘使母雞下蛋，因此在舍內擺放了數顆高爾夫球；日前拉克倫在巡視雞舍時，發現有隻雷斯巨蜥趁隙闖入，且腹部鼓起、吞了好幾顆蛋，原本拉克倫也不以為意，將巨蜥捉起並準備回放野外，但這時拉克倫卻注意到，好好擺在雞舍裡的6顆高爾夫球不見蹤影，懷疑是巨蜥分辨不出誤將小白球吞下肚。

請繼續往下閱讀...

焦急的拉克倫當下立即通報當地動保單位，並將這隻貪吃的雷斯巨蜥送往動物醫院檢查，經照射X光後，發現巨蜥的腹內除了3顆雞蛋外，還有6顆高爾夫球，經獸醫師判斷後，決定先觀察一晚再決定是否進行手術，所幸隔天巨蜥就自行將無法消化的小白球全數吐出，在確認健康無虞後，已由獸醫院進行放生。

關鍵字： 澳洲雷斯巨蜥雞蛋高爾夫球

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