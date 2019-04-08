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罐罐別走啊～曼赤肯「開掌花」攔截　小短腿空中揮動萌炸

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▲▼罐罐別走啊～曼赤肯「開掌花」驚恐攔截　小短腿空中揮動萌炸。（圖／翻攝自Instagram:amaccho5160）

▲喵：我的罐罐別走啊～～（圖／翻攝自Instagram:amaccho5160）

寵物小組／綜合報導

這個低底盤我可以！日本一對曼赤肯兄妹「茶太郎」和「きなこ」豐富逗趣的表情，在網路上維持超高人氣，這天飼主上傳一組生動的照片，內容中茶太郎站起來，伸出小短手開「掌花」，嘴巴打開面露驚恐的模樣，瞬間逗樂許多粉絲。

▲▼罐罐別走啊～曼赤肯「開掌花」驚恐攔截　小短腿空中揮動萌炸。（圖／翻攝自Instagram:amaccho5160）

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▲那雙短手太療癒了！

「茶太郎」和「きなこ」有著一雙小短腿，鼓鼓的腮幫子和大眼睛相當迷人。畫面中可以看到，茶太郎著急的伸出小短手，在空中打開粉嫩的肉球，表情猙獰像是在攔截什麼東西，激動的張開嘴巴彷彿在說，「罐罐別走啊～」，可愛的模樣讓網友紛紛融化直呼，「避震降很兇」、「要多少罐罐我全給你」、「是肉球花！（流鼻血）」。

曼赤肯屬於自然的基因突變，於1993年在美國路易斯安納州發現第一隻野生曼赤肯，並在1995年獲得國際貓協會(The International Cat Association)的認可，和摺耳貓不自然的基因突變不太相同。許多曼赤肯出現的骨骼疾病，很多時候是因為不肖業者將摺耳貓混曼赤肯，才會出現了相同的病症。

▲▼罐罐別走啊～曼赤肯「開掌花」驚恐攔截　小短腿空中揮動萌炸。（圖／翻攝自Instagram:amaccho5160）

▲吃不到罐罐好憂鬱。

照顧曼赤肯需要花上許多精力，尤其需要注意體重的控制，同時，在抱貓的時候也要拖著屁股，盡量降低脊椎造成的壓力，就像是柯基、臘腸一樣，才不會因為過胖進而壓迫到脊椎神經而導致癱瘓。

關鍵字： 曼赤肯低底盤掌花攔截

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