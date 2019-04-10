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射殺5000頭大象　辛巴威77歲公園管理員：減量就是在幫動物

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▲ 朗恩認為，自己狩獵動物的行為是在保護棲息地不受破壞，並沒有做錯 。（圖／翻攝自YouTube／THE TRUE GREEN ALLIANCE）

國際中心／綜合報導

英國「反對動物狩獵組織」（CBTH）8日在一項報告中提到，一名來自辛巴威的77歲男子朗恩（Ron Thomson）已經被證實是世界上「產量最高」的獵人之一，他自從1959年擔任國家公園的森林保護員開始，就持續開槍射殺當地野生動物，至今所殺害的大象甚至「超過5000頭」。不過，朗恩卻對此聲稱，「我一點也沒做錯，我是為了幫助動物！不要讓牠們破壞了自己的棲息地。」

根據《地鐵報》報導，朗恩過去曾在自己的個人社群網站上表示，自己至今已經獵殺了超過5000頭的大象、超過800頭水牛、60幾隻獅子、40隻豹、6隻食蟻獸還有大約50幾隻河馬，「當然還有更多其他種類的動物，甚至只需要給我15分鐘，我就可以一口氣殺死32頭大象」。

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▲朗恩聲稱自己已經獵殺超過5000頭大象。（示意圖／Unsplash）

在這些言論被媒體公開後，朗恩仍堅持自己的行為具有正當性，他強調，「我覺得自己的行為一點錯都沒有！人們說我『嗜血』，但我必須說，這就是我的工作，對於獵殺牠們的行為，我一點也不會後悔，因為這是幫助動物生存的方式。如果部分物種的數量沒有減少、沒有受到控制，那麼就會對牠們的棲息地構成破壞。」

朗恩的棲息地理論並沒有獲得太多人的共鳴，大量網友紛紛在推特上針對此事痛斥，「奪走這麼多條生命是會有報應的！」「是為了守護動物的棲息地？這傢伙還真是很會自誇呢！」、「他是變態嗎？狩獵大象這件事能帶給他什麼樂趣嗎？」、「這就是『鱷魚的眼淚』罷了，他根本沒有悔意。」「每天看著這麼多動物在眼前死去，晚上還能好好入睡嗎？」

▲ 網友在推特上強烈抨擊朗恩的狩獵行為 。（圖／翻攝自推特）

「反對動物狩獵組織」的一項調查顯示，在過去30年中，被獵人偷獵的象牙數量增加了整整12倍。同時，大象的數量也從130萬頭大幅減少到僅剩下40萬頭。組織創辦人艾德瓦多（Eduardo Gonçalves）也補充，「像朗恩所秉持的這樣『為了管理、保護動物而減少動物數量』的想法，正是對野生動物狩獵、殺戮，以及販賣動物製品最好的掩護。大象的狩獵狀況激增，已經透露出這樣的觀念會導致更多的衝突與迫害。」

▼「反對動物狩獵組織」提到，朗恩的觀念正是狩獵動物、販售動物製品最好的掩護。（圖／達志影像／美聯社）

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