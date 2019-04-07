南非盜獵者獵犀牛遭大象踩死　屍體被獅群啃剩頭蓋骨





▲南非一名疑似盜獵者被大象踩死後，又遭獅群啃噬身體。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

寵物小組／綜合報導

南非一名男子日前到克魯格國家公園偷獵犀牛，沒想到意外遭大象踩死，隨後還被獅群啃食屍體，死狀悽慘只留下頭蓋骨和一條已撕毀的褲子。

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根據澳洲廣播公司(ABC)報導，有群盜獵者進到南非東北部的克魯格國家公園，他們準備在2日偷獵犀牛，沒想到其中一名男子被大象踩死，嚇得其他人倉皇而逃，隨後才聯繫被踩死男子的家屬。

家屬們得知消息後連絡該公園負責人，負責人逮捕剩餘的偷獵者，同時也展開調查。不過由於晚上光線不足，搜救人員只能暫停搜索，並在隔日再度尋找被踩死的男子。

克魯國家公園發出聲明表示，經過搜查後發現該名男子的屍體，推測獅群曾來過此地並吞噬男子的屍身，只留下人的頭蓋骨和剩一條褲子。

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克魯格國家公園是南非最大的野生動物園之一，以高密度的野生動物聞名，其中有獅子、豹和大象等。該國家公園的官員Glenn Phillips警告，不應非法進入保護區，園區內十分危險，這次的事件也證明這一點。

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