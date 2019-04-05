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柴柴窩神壇下偽「裝飾品」求保護　媽奸笑：晚上等著被打屁股！

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▲▼柴柴躲佛壇下偽「裝飾品」求保護。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲柴柴躲佛壇下偽「裝飾品」求保護。（圖／網友廖珮伶授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市柴犬「橘子」非常喜歡窩在架子上，這天牠又把自己塞進置物架中，瞬間化身成「柴柴裝飾品」，不過仔細一看發現牠竟然躲在神明下方，讓媽咪看了直呼，「小屁孩你完蛋了，晚上會有很多人來輪流打屁股！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從照片中可以看到，橘子躲在中間的夾層中，彷彿自己是一個裝飾品，十分逗趣。媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，橘子原先會窩在最底層，不過這幾天將推車放到最下層後，牠發現沒地方可以躲，就順勢跳到第二層窩著。她也提到，「架子最上方是御本尊（神明），橘子靠著的灰色罐則是牠的阿姨，牠將那裡當成自己的地盤，每次做壞事都會躲在架子裡，可能以為阿姨會保護牠吧！」

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▲▼柴柴躲佛壇下偽「裝飾品」求保護。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲村姑橘子。

橘子是馬麻在3年前領養回家，個性非常好控制，也因此把拔時常惡搞牠，例如用毯子幫牠設計一個蠢蠢的「村姑」造型。家中除了橘子以外，還有一隻柴柴夥伴「奶茶」，2汪感情不太好，幾乎天天大吼吵架，讓家中變得非常熱鬧。

▲▼柴柴躲佛壇下偽「裝飾品」求保護。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲2汪一起成為爸媽的小花童。

▲▼柴柴躲佛壇下偽「裝飾品」求保護。（圖／網友廖珮伶授權提供）

▲橘子和奶茶常常吵架。

飼主將橘子的照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網笑翻留言，「那是藝術品？」、「最佳勇氣獎」、「神明會原諒牠的」、「躲桌下當虎爺，要多些肉肉供奉才是」、「要放雞蛋！就在那當虎爺好了」、「汪：來打我啊～」、「以為躲在神明下面就沒事嗎」、「御本尊要收編坐騎」、「見了柴爺還不跪拜？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 柴犬柴柴神明神壇佛壇

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