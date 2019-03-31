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汪鼾聲超大！　爸半夜聽「機關槍掃射」驚醒以為在戰場

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▲汪打呼聲宛如機關槍掃射。（影／網友Tommy Cheng授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

拉布拉多「皮蛋」有個厲害特技，牠睡覺時的打呼聲非常特別，就像是直升機飛過一樣大聲，也像機關槍在掃射一樣吵，超強鼾聲騷擾，讓飼主時常半夜驚醒！主人將可怕的聲音錄下，並上傳至「爆廢公社」求救發問，「有沒有治打呼的權威啊？」

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▲▼拉布拉多打呼聲宛如機關槍掃射。（圖／網友Tommy Cheng授權提供）

▲皮蛋被叫起床時偶爾會翻白眼。

從影片中可以看到，皮蛋倒在地上安心熟睡，這時牠開始打呼，發出「噠噠噠噠」的超強鼾聲，且汪的打呼聲特別長，就像是直升機飛過，也像機關槍掃射一樣，吵得讓人誤以為在打仗！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，第一次聽到這個聲音時簡直嚇死，心想著往後的日子完蛋，不過最後一家也漸漸習慣這個鼾聲，「如果沒有聽到反而會睡不著呢！」

▲▼拉布拉多打呼聲宛如機關槍掃射。（圖／網友Tommy Cheng授權提供）

▲皮蛋是個貪吃的小孩。

飼主也曾經請教過獸醫這個情況，醫生則表示，其實狗本來就很會打呼，所以是正常的狀況，只是皮蛋打呼會拉長音比較特別。皮蛋雖然晚上打呼聲非常吵，但牠可是一隻乖巧聽話的狗狗，會配合牽狗的人速度行走，不隨意暴衝，個性非常穩定，是家人心愛的大寶貝。

▲▼拉布拉多打呼聲宛如機關槍掃射。（圖／網友Tommy Cheng授權提供）

▲皮蛋是家人的大寶貝。

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飼主將皮蛋打呼影片上傳後，立刻引來不少網友紛紛按讚留言，「應該是白天太累了」、「我家的像炸彈轟到XD」、「這可以派到前線做掩護用」、「直升機來了！」、「這支排氣管不順暢，該清一下積碳」、「半夜不能施工啦！」、「別裝了～明明就是你家在裝潢打地板的聲音！」、「機關槍子彈無限」、「小偷完全不想進來」。

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關鍵字： 拉布拉多狗狗歐告打呼鼾聲直升機機關槍施工

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