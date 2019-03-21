ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：奴才去面壁

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼美喵遭媽藝術之手剃毛，慘不忍睹。（圖／網友容容授權提供）

▲馬麻把美麗白毛剃壞。（圖／網友容容授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這樣要怎麼見人！基隆金吉拉「貢丸」這天接受媽咪的剃毛服務，沒想到馬麻竟有雙「藝術之手」，讓貢丸身上出現許多難以形容的幾何圖案，喵對這個造型十分不滿意，露出失望又哀怨的眼神，可憐兮兮的模樣讓網友超心疼，紛紛開玩笑要飼主「去面壁吧！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼美喵遭媽藝術之手剃毛，慘不忍睹。（圖／網友容容授權提供）

▲馬麻首次幫愛貓剃毛，宣告失敗。

從照片中可以看到，貢丸的毛髮明顯被剃壞，身上不但有許多怪異的幾何圖形，美麗白毛也變得參差不齊，甚至連頭上都被「撸」一刀，新造型讓喵皇超傻眼！媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，這是第一次幫寶貝剃毛，過程中牠不斷喵喵叫，讓人超緊張，剃完後還不斷舔毛，「不曉得是嫌棄，還是盼望毛快點長出來？總之以後還是交給專業的來吧！」事後，馬麻也立刻開罐罐賠罪，貢丸難過一晚後也原諒飼主，剃毛事件平安落幕。

▲▼美喵遭媽藝術之手剃毛，慘不忍睹。（圖／網友容容授權提供）

▲喵：以後我還是去美容院吧...

貢丸目前14歲，是隻非常乖巧的貓咪，飼主分享道，有次去醫院檢查身體，獸醫見到品種是金吉拉，立刻拿出厚手套戴上避免受傷，但其實貢丸看診過程非常溫和，讓醫生大力稱讚！除了乖巧以外，同時也是家中小孩們最好的夥伴，一起睡覺玩耍，感情十分要好。

▲▼美喵遭媽藝術之手剃毛，慘不忍睹。（圖／網友容容授權提供）

▲貢丸和小朋友一起睡覺。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

貢丸剃毛照上傳後，立刻引來不少網友爆笑留言，「版主現在還活著嗎？」、「別人家的奴才都看不下去啦！」、「一箱肉泥才可和解」、「最新造型款？」、「森氣氣又桑心中」、「喵：來人啊！把這個奴才拖出去剃了」、「貓：這要朕怎麼泡妞？」、「一輩子都不想跟你說話了！」、「真心的...去跪玻璃吧」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪崩潰剃毛難過幾何圖案金吉拉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馬麻屢次質問「你是帥哥嗎」 哈士奇堅定點頭：那還要問！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴..

夾娃娃送泰國蝦！浪貓亂入機台當窩爽睡　客無奈賠錢：..

才剛洗完澡！歐告塞馬桶爽泡「有味溫泉」　網笑：沖水..

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛..

萌喵仿雕像石化中...飼主狂戳找「開機鍵」　網：罐..

想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

法鬥學接球變傳球　「海獅式」頂玩具傳遞父子好感情❤

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

車滿滿貓貼紙　「立體橘喵」折手趴引擎蓋：交出罐罐～

憨厚柴叼球奔向爸！下秒鬆口落地　制約式「伸爪握手」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善..

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休..

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警..

半夜肚子餓...臘腸叼飯碗討食　秒變蒙面俠網驚：都..

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

啊，我死了！喵中彈「慢動作倒地→沒呼吸」　演技驚呆..

帶狗去一次...老闆娘見面就找慢慢　外帶多送麵包：..

德寵物店傍晚5點才能買倉鼠！　籠子小於1公尺就是虐..

狗群路上互嗆！俗辣柴「抱媽大腿」狂叫囂：打我啊笨蛋

小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」惹的..

熟睡阿金聞到「食物山丘」會醒嗎？　意外結局驚呆百萬..

水餃剛包好卻被「蓋印章」　主子肉掌認證：這顆我的！

連跳6次都失敗！小狗不放棄...助跑跳牆第7次終於..

戈登忍不住落淚　朗神不要鞠躬要抱抱還這麼說

台南市議員涉詐領助理補助費　夫妻2人被裁准羈押禁見

《東宮》被刪2段吻戲曝光！　李承鄞「床上硬壓」強吻..

網路世代普遍詞窮 遇好笑事只會說：「哈哈哈」！

高嘉瑜認簽了「結婚證書」！另一欄竟是柯文哲親筆簽名..

重慶再爆非洲豬瘟「9頭發病6死」　21省份才剛解除..

《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡..

川普秀「對照圖表」　霸氣宣布：今晚伊斯蘭國就從地表..

中職／開季目標成真　知念廣彌：每場當成最後一場

妳想哪款求婚鑽戒？　GRAFF婚戒展讓你仔細瞧

寵物動物熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

讀者迴響

熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

翻車魚正面照只剩一張嘴　網崩潰

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善心人士怒：很夭壽

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面