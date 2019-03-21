遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：奴才去面壁

▲馬麻把美麗白毛剃壞。（圖／網友容容授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這樣要怎麼見人！基隆金吉拉「貢丸」這天接受媽咪的剃毛服務，沒想到馬麻竟有雙「藝術之手」，讓貢丸身上出現許多難以形容的幾何圖案，喵對這個造型十分不滿意，露出失望又哀怨的眼神，可憐兮兮的模樣讓網友超心疼，紛紛開玩笑要飼主「去面壁吧！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲馬麻首次幫愛貓剃毛，宣告失敗。

從照片中可以看到，貢丸的毛髮明顯被剃壞，身上不但有許多怪異的幾何圖形，美麗白毛也變得參差不齊，甚至連頭上都被「撸」一刀，新造型讓喵皇超傻眼！媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，這是第一次幫寶貝剃毛，過程中牠不斷喵喵叫，讓人超緊張，剃完後還不斷舔毛，「不曉得是嫌棄，還是盼望毛快點長出來？總之以後還是交給專業的來吧！」事後，馬麻也立刻開罐罐賠罪，貢丸難過一晚後也原諒飼主，剃毛事件平安落幕。

▲喵：以後我還是去美容院吧...

貢丸目前14歲，是隻非常乖巧的貓咪，飼主分享道，有次去醫院檢查身體，獸醫見到品種是金吉拉，立刻拿出厚手套戴上避免受傷，但其實貢丸看診過程非常溫和，讓醫生大力稱讚！除了乖巧以外，同時也是家中小孩們最好的夥伴，一起睡覺玩耍，感情十分要好。





▲貢丸和小朋友一起睡覺。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

貢丸剃毛照上傳後，立刻引來不少網友爆笑留言，「版主現在還活著嗎？」、「別人家的奴才都看不下去啦！」、「一箱肉泥才可和解」、「最新造型款？」、「森氣氣又桑心中」、「喵：來人啊！把這個奴才拖出去剃了」、「貓：這要朕怎麼泡妞？」、「一輩子都不想跟你說話了！」、「真心的...去跪玻璃吧」。

▼更多精彩影音