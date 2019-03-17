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車滿滿貓貼紙　「立體橘喵」折手趴引擎蓋：交出罐罐～

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▲▼計程車上「仿真立體」貓咪貼紙超吸睛！（圖／網友彭金強授權提供）

▲計程車上「仿真立體」貓咪貼紙超吸睛！（圖／網友彭金強授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新竹縣有台計程車上貼滿了貓咪貼紙，其中有一張「仿真立體」貼總是吸引眾人目光！只見橘貓「咪咪」熟門熟路地跳上車子，慵懶地在引擎蓋上折手趴下，如同牠專屬的寶位一樣。除了會霸佔車子以外，據說牠還是地方上有名的「騙罐喵！」

▲▼計程車上「仿真立體」貓咪貼紙超吸睛！（圖／網友彭金強授權提供）

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▲咪咪：本貓下令徵收這台計程車！

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從影片中可以看到，計程車上貼著滿滿的貓咪貼紙，而車前這張紙特別立體，原來是咪咪又來搶車子休息！只見牠跳上車後，很快地找到舒適的位置趴下，成功霸佔車子變「喵車長」，即使車主彭先生靠近也沒逃開。事實上，咪咪是車主鄰居家的貓，時常溜出來騙罐罐、蹭飯，是地方上有名的詐騙喵！

▲▼計程車上「仿真立體」貓咪貼紙超吸睛！（圖／網友彭金強授權提供）

▲咪咪經常和街貓們一起吃飯。

彭先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，大約3年多前遇到咪咪，「現在每天早晚都會見到，只要聽到我的聲音就會跑來！」咪咪常和街貓們蹭飯吃，也靠著親人的舉動騙遊客罐罐，一天可以吃上不少餐呢！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

彭先生將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友按讚留言，「這台車生意一定很好！」、「貓咪伙食不錯XD」、「喵：還拍？還不來伺候本皇」、「原來是貼紙，我還以為是貓哩」、「貓：阿這不就是我的車嗎？大驚小怪」、「這算召喚成功了嗎？」、「直接變貓車長！」。

 

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關鍵字： 貓咪橘貓蹭飯計程車新竹

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