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愛吵架柴進烘乾機　秒貼一起演「姐妹情深」！爸傻眼：感情很好？

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▲▼柴犬姐妹花患難見真情。（圖／網友黃紅紅授權提供）

▲柴犬姐妹患難見真情，緊緊相依。（圖／網友黃紅紅授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中柴犬姊妹花「紅紅」、「歐金」整天在家打架、吵架，為了搶玩具更是爭鬧不休，但是汪們只要一遇到困難，就會彼此依靠！這天洗完澡，柴柴們被送進烘乾機，立刻上演「患難見真情」戲碼，緊緊地依靠彼此，讓外頭的把拔看了超傻眼，「原來你們感情很好？」

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▲▼柴犬姐妹花患難見真情。（圖／網友黃紅紅授權提供）

▲姐妹花常常在家開戰。

飼主將愛犬的照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友按讚分享。從畫面中可以看到，紅紅緊緊地貼在妹妹歐金身上，兩汪和樂融融的樣子，看起來感情非常要好，但事實上並非如此！姊妹倆在家時常吵架、互咬，歐金喜歡和姊姊搶玩具，惹得紅紅時常憤怒不開心，一言不和就打架，讓家裡一直非常熱鬧。

▲▼柴犬姐妹花患難見真情。（圖／網友黃紅紅授權提供）

▲和平拍完照就能有零食吃囉。

紅紅年紀較大，個性也比較穩定，時常露出一副愛睏臉，非常地可愛。妹妹則是位「恰北北」，喜歡跟姐姐搶玩具，比較調皮活潑，同時牠也是位「唱歌好手」，會配著音樂高音合唱，十分地厲害。

▲▼柴犬姐妹花患難見真情。（圖／網友黃紅紅授權提供）

▲歐金乖巧地給人洗澡。

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姐妹倆患難見真情照片上傳後，引來不少網友笑翻留言，「打是情罵是愛～」、「郎柴女貌」、「此時此刻只有牠們倆相依為命，當然相親相愛」、「柴：我們都合好了...還不趕快放我出來！」、「把拔在看，假裝一下了」、「牠們在討論等等怎麼逃出去啦！」、「共患難的概念」。

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關鍵字： 柴犬烘乾機洗澡歡喜冤家共患難

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