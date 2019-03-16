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床被妹妹霸佔　汪哥回頭委屈臉內心戲爆發：把牠趕走啦QQ

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▲▼小床被妹妹搶走，汪哥委屈內心戲爆發。（圖／網友湯凱媞授權提供）

▲小床被妹妹搶走，汪哥委屈內心戲爆發。（圖／網友湯凱媞授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

快把牠趕走！雲林米克斯「逼逼」這天超不開心，原來是汪妹妹「糯米」硬是擠上小床，牠便開始鬧脾氣，不肯趴下去睡覺，不斷用哀怨的眼神看著媽咪，內心戲瞬間爆發，流露出滿滿地委屈！飼主將這段畫面上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，同時無奈發問，「床借妹妹一下會怎樣啦？」

▲▼小床被妹妹搶走，汪哥委屈內心戲爆發。（圖／網友湯凱媞授權提供）

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▲逼逼最後撐不住，還是趴下去跟妹妹窩著睡。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從影片中可以看到，小床上糯米舒適地找好位置趴著，一旁的逼逼則不肯就範，寧願坐著也不跟妹妹一起睡覺，轉頭時還帶著一副委屈的臉，內心戲瞬間爆發，可見牠超不情願！馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，逼逼似乎覺得床是牠的專屬，因此鬧脾氣不肯趴下去一起睡覺，直到後來抵擋不住睡意，才勉強跟妹妹窩，「看來還得再買一張床了！」

▲▼小床被妹妹搶走，汪哥委屈內心戲爆發。（圖／網友湯凱媞授權提供）

▲逼逼：媽咪～快把妹妹趕下去啦！

▲▼小床被妹妹搶走，汪哥委屈內心戲爆發。（圖／網友湯凱媞授權提供）

逼逼個性比較成熟穩重，當新成員糯米來到家裡時，雖然生氣不開心，卻也十分呵護著妹妹，只要糯米一有動靜，逼逼就會在一旁確認狀況，開始學習當個哥哥。現在逼逼也非常禮讓妹妹，面對愛玩又任性的糯米，哥哥都無奈地妥協，維持家中和平。

▲▼小床被妹妹搶走，汪哥委屈內心戲爆發。（圖／網友湯凱媞授權提供）

▲哥哥非常照看小糯米。

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哥哥內心戲爆發影片上傳後，立刻引來不少網友按讚留言，「哥哥氣到不想理人」、「很有戲欸！」、「戲劇班畢業？」、「森77了啦～」、「感情不是很好耶」、「很愛演阿　戲精！」、「求內心深處的黑暗面」、「金假賣送阿」。

 

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關鍵字： 米克斯傳奇小窩內心戲

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