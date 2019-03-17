個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不要

▲個性黑柴撇頭拒絕握手。（影／飼主王庭佑授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

想握手先看本汪心情好不好！台中市黑柴「麻糬」非常有個性，想要牠執行握手指令，必須要有零食誘惑，否則就會被牠撇頭狠狠地拒絕！飼主王庭佑將這段逗趣影片拍下，並上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友被柴「甩態」的模樣笑翻。

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▲雖然個性難懂，麻糬依然是馬麻心愛的寶貝。

影片中麻糬坐在馬麻前面，聽到握手指令後竟直接撇頭不肯動作，第二次被要求執行指令時，更是歪頭90度用身體表示，「哼！我才不要。」讓馬麻心碎滿地。王庭佑接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，想要麻糬握手最好的方法是用食物誘惑，否則只能看牠心情！

▲出門在外就是要笑臉迎人！

麻糬目前快滿2歲，正值青春年華但有點小叛逆，有時候會乖乖服從指令撿玩具，卻時常在撿來的半路上把東西丟掉，個性有點無厘頭。媽咪也無奈地說道，「牠有時候很內向，出門都會黏在我身邊，有時候又會突然衝去跟其他狗玩，真的很難懂！」

▲麻糬小時候萌照。

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柴柴狠拒握手影片上傳後，立刻引來不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「壞寶寶！」、「那個甩頭的樣子，真是太酷了」、「真的很跩耶～不爽就把頭轉開」、「肉肉拿出來，就會握手了」、「翅膀長硬了」、「柴：滾！」。

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