大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴」！

▲豬豬上廁所邊嘟嘴！（影／網友莊鎮瑋授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

每個人都有獨特的習慣，台北市萌喵「豬豬」上廁所時舉動也有個小癖好，只見牠便便時就會嘟起嘴巴，讓大家都曉得牠正在用力啦！飼主將這個逗趣的畫面拍下，並上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，不少網友被豬豬的魔性舉動笑翻，直呼「是不是剪不斷XD？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲豬豬：剛剛誰笑我？欠咬逆？

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從影片中可以看到，豬豬喬好姿勢將手搭在貓砂盆，醞釀好情緒後準備「嗯嗯」，牠慢慢開始用力，結果不小心連前面也跟著一起施力！只見牠的小嘴不斷靠攏，原來牠用力到「嘟嘴」，逗趣畫面讓爸爸瞬間笑瘋！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，在豬豬不到1歲時就發現這個特有表情，然而這個情況只限定便便時才會出現，「有可能在用力夾斷吧！」





▲豬豬對魚缸非常有興趣。

豬豬由飼主從鄰居家認養回來照顧，也因此特別想提倡「領養代替購買」的觀念。目前豬豬已經3歲大，是隻非常撒嬌黏人的貓咪，把拔也提到，如果人出門太久，豬豬會在家裡不斷鬼叫，讓人聽了覺得可憐，甚至還有鄰居來關切過，尤其小時候更誇張，人出門半天都不行，可說是甜蜜的負擔！





▲豬豬：把拔怎麼還沒回來QQ

▲父女倆感情非常好。

豬豬如廁影片上傳後，不少網友笑翻留言，「認真用力你懂啥？」、「喵：我在用嘴巴出力你不懂」、「鏟屎官在看ＸＸ？」、「後面用力前面也要出力啦！」、「人家大便在出力咩」、「怎麼笑人家便便！」、「在等你啵牠！」、「吸氣～吐氣～用力」、「不一起用力大不出來嗎？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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