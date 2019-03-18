才剛洗完澡！歐告塞馬桶爽泡「有味溫泉」　網笑：沖水就變SPA





▲歐告把馬桶當澡盆泡澡！（圖／飼主Chia Ching授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

想泡澡也要挑對地方啊！新北市歐告「妞妞」這天洗完澡後，竟趁媽咪在收東西時，將馬桶當成澡盆，把自己塞好塞滿舒適地泡在水中！無厘頭的舉動讓媽媽好崩潰，將妞妞泡澡畫面上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，引不少網友爆笑直呼「沖水還有SPA服務！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲妞妞一天要到公園散步許多次。

從照片中可以看到，歐告在馬桶裡塞好塞滿，大小剛好能讓牠能舒適地泡在水中。媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實之前妞妞洗完澡後常在馬桶附近徘徊，沒想到這次在收洗毛精的時候，被牠逮到機會一瞬間就跳進去，而且像是算好公式一樣，跳進去立刻變成「泡澡」姿勢，想必是觀察許久！

妞妞無厘頭的舉動，讓媽咪非常崩潰，所幸馬桶裡並沒有其他排泄物，只是有段時間沒刷，因此也不算乾淨。最後媽媽無奈地將所有盥洗用具拿出來，再把愛犬重頭到尾洗一遍。





▲汪從小在紙箱長大，成犬後也喜歡硬塞到箱子裡玩。

妞妞目前2歲半，1個月大時被遺棄在公園，所幸被好心人發現，後來由現在的主人帶回家照顧，牠也因此非常地黏人，喜歡跟人討抱抱，若不照牠的意思甚至會低吼生氣，有點小任性。妞妞的個性活潑好動，公園裡的狗狗都是牠的朋友；此外，牠也非常愛護小動物，即便被貓打、被雞啄，也愛靠近牠們，陪在身邊。





▲妞妞非常喜歡討抱抱。

歐告泡澡照片上傳後，立刻引來不少人笑翻留言，「我的老天鵝阿～」、「這個味道...母湯啦！」、「媽媽會氣死」、「好想幫牠按沖水」、「這坨給牠沖下去好了」、「這以為要泡澡最後殺菌」、「年度最好笑行為」、「汪：看不出來我再蹲馬桶？」、「媽咪～請把水放滿」、「沖水就有Spa的FU囉」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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