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法鬥學接球變傳球　「海獅式」頂玩具傳遞父子好感情❤

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▲法鬥新技能陪爸爸傳接球。（圖／粉絲專頁「肥波Q Q ㄟ日常」授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市法鬥QQ這天學習接東西技巧，沒想到卻總是把玩具頂回去，就像是一隻小海獅一樣，而接球訓練也變成「傳球」，模樣十分逗趣！這個小遊戲同時也完成爸爸想玩傳接球的心願，讓父子間的感情瞬間更上一層樓。

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從影片中可以看到，飼主將小豬玩偶往上拋，QQ立刻向前將玩具頂回把拔手裡，一來一往傳遞的不只是玩偶，更是傳達了父子情！媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，QQ傳球的技巧是無意中學會，原本想訓練接球，沒想到汪雖然嘴巴大，但打開還是接不到，乾脆往前頂玩具，「這個小技能也讓把拔覺得開心，終於有人可以跟他玩接球了！」

▲▼法鬥新技能陪爸爸傳接球。（圖／粉絲專頁「肥波Q Q ㄟ日常」授權提供）

▲QQ睡姿非常驚人。

QQ目前1歲多，每天都會跟著爸媽一起上班當店狗，常常在推車裡睡到「翻白眼」把人嚇壞，他的個性非常活潑，但也因為太激動，時常被飼主下令待在車上當「娃娃」，免得客人被汪的熱情撲倒受傷。

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▲▼法鬥新技能陪爸爸傳接球。（圖／粉絲專頁「肥波Q Q ㄟ日常」授權提供）

▲QQ和爸爸一起睡覺，姿勢一模一樣。

QQ除了是店狗以外，也是地表最強小三，最愛黏著爸爸一起睡覺，甚至把馬麻專屬的位子搶走，讓正宮瞬間失寵。媽咪將父子倆傳球影片上傳到臉書粉專「肥波QQ ㄟ日常」，引來不少粉絲按讚留言，「QQ小神童」、「好厲害！」、「很有才華的QQ」、「真的是一隻海獅耶」。

▲▼法鬥新技能陪爸爸傳接球。（圖／粉絲專頁「肥波Q Q ㄟ日常」授權提供）

▲汪從小就喜歡黏著爸爸睡覺。

關鍵字： 法鬥傳球接球傳接球玩偶玩具技能

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