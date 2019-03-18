ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

萌喵仿雕像石化中...飼主狂戳找「開機鍵」　網：罐罐可解

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼貓咪仿「雕像」，完全石化不動。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲貓咪仿「雕像」，完全石化不動。（圖／翻攝自爆笑公社）

寵物小組／綜合報導

發生錯誤請嘗試重新整理！林姓網友日前在臉書社團「爆笑公社」分享一則逗趣短片，只見畫面中有隻萌喵假扮成「雕像」，任憑飼主又戳又推都沒反應，甚至連眼睛都沒眨，就像被下咒石化一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從影片中可以看到，喵喵就像一個雕像，在桌子上一動也不動！一旁的主人不斷戳牠，希望可以找到「重新開機」的按鍵，甚至用大絕招搖晃，可惜貓咪仍然毫無反應。最厲害的是，貓咪連眼睛沒有眨，讓不少人疑惑直呼，「到底是真的還是假的？」不過也有網友眼尖發現，其實在喵擺動的那一刻，「假雕像」就露餡囉！

請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪仿「雕像」，完全石化不動。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲飼主觸碰耳朵貓咪也沒有反應。（圖／翻攝自爆笑公社）

影片被分享到「爆笑公社」後，引來3千多名網友笑翻按讚，也有人留言，「正在搜尋wifi...」、「在哪買？這雕像很不錯！」、「適合玩123木頭人」、「牠還沒開機嗎？」、「這個需要罐罐才能重新開機」、「登出了」、「斷片的主子」、「是真的喵星人」、「開啟待機模式」、「在哄森77的女盆友嗎？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

 

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪當機放空石化雕像爆笑公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「快點啦」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

法鬥學接球變傳球　「海獅式」頂玩具傳遞父子好感情❤

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

車滿滿貓貼紙　「立體橘喵」折手趴引擎蓋：交出罐罐～

床被妹妹霸佔　汪哥回頭委屈臉內心戲爆發：把牠趕走啦..

愛吵架柴進烘乾機　秒貼一起演「姐妹情深」！爸傻眼：..

準備午餐背後有殺氣　柴謎之微笑「躺著」監視：被我抓..

遇碰瓷黨「寸步難行」！喵狂翻肚擋路　超黏「塞乃」：..

汪汪軍團集體過馬路！一隻原地發呆...警察叔叔急指..

幸福肥柴Moja每天只吃一餐！　5年前「激胖原因」..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

主人Bang不見！遛狗途中搞「放生」 愛犬公園急奔..

卡沙發賣萌等宵夜卻被拒絕...柴破喉嚨開罵：想被咬..

夢裡被去世毛孩阿金飛撲！　結婚9年喜獲女嬰激動泣：..

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我..

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：..

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還..

萌喵仿雕像石化中...飼主狂戳找「開機鍵」　網：罐..

花東「4天3隻鯨豚擱淺」　懷孕喙鯨「胃裡塞滿塑膠袋..

想收編浪貓被鄰居嗆：牠是我在餵，你憑什麼？　苦主傻..

愛玩手機！汪汪「拍桌監督」她寫功課　網笑：狗為這個..

出差回來認不出...主子「嚇到腿軟扶牆」　網留言超..

爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸

汪腸胃不好…主人親手做寶寶餐椅　跳上去手舉高高就有..

壽山動物園白老虎「皮包骨」　園方：吃不胖、角度問題

老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

Gogoro 2 Rumbler折價衝一波　遠傳購..

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調..

繁星推薦134系無人錄取！4校缺額破百　文化大學2..

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑..

張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟..

賴清德下戰帖戰「韓流」　李佳芬：你要我明講嗎？

史上最嚴打房「317新政」建功　北京房價下修13...

女生更常便秘！嗯不出來「5原因」曝...你也愛吃甜..

粉紅野餐23日登場！花季限定野餐墊首亮相　100個..

日職／王柏融7局退場3打數1安打　火腿6比2領先運..

寵物動物熱門新聞

女兒出生臉有小肉瘤　她淚：辛蒂..

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

幸福肥柴每天一餐！激胖原因曝光

路過阿嬤拿錢笑摸「57KG瓦斯..

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

奶貓棄廚餘桶　國二暖男撈起顧整..

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

腳髒勿進！玻璃心狗狗哀怨坐門口

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

壽山白虎皮包骨　園方：角度問題

主人手做寶寶椅　汪手舉高高吃飯..

沒錢撐愛心　她養11隻狗只餵白..

讀者迴響

熱門新聞

女兒出生臉有小肉瘤　她淚：辛蒂..

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床

汪汪軍團集體過馬路！警察急指揮

幸福肥柴每天一餐！激胖原因曝光

路過阿嬤拿錢笑摸「57KG瓦斯..

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

奶貓棄廚餘桶　國二暖男撈起顧整..

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

腳髒勿進！玻璃心狗狗哀怨坐門口

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

壽山白虎皮包骨　園方：角度問題

主人手做寶寶椅　汪手舉高高吃飯..

沒錢撐愛心　她養11隻狗只餵白..

歐告碰屁就收耳！聽到XX瞬間彈..

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

主人Bang不見！遛狗途中搞「放生」 愛犬公園急奔...主人被無視：心已碎

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面