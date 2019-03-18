萌喵仿雕像石化中...飼主狂戳找「開機鍵」　網：罐罐可解





▲貓咪仿「雕像」，完全石化不動。（圖／翻攝自爆笑公社）

寵物小組／綜合報導

發生錯誤請嘗試重新整理！林姓網友日前在臉書社團「爆笑公社」分享一則逗趣短片，只見畫面中有隻萌喵假扮成「雕像」，任憑飼主又戳又推都沒反應，甚至連眼睛都沒眨，就像被下咒石化一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，喵喵就像一個雕像，在桌子上一動也不動！一旁的主人不斷戳牠，希望可以找到「重新開機」的按鍵，甚至用大絕招搖晃，可惜貓咪仍然毫無反應。最厲害的是，貓咪連眼睛沒有眨，讓不少人疑惑直呼，「到底是真的還是假的？」不過也有網友眼尖發現，其實在喵擺動的那一刻，「假雕像」就露餡囉！

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▲飼主觸碰耳朵貓咪也沒有反應。（圖／翻攝自爆笑公社）

影片被分享到「爆笑公社」後，引來3千多名網友笑翻按讚，也有人留言，「正在搜尋wifi...」、「在哪買？這雕像很不錯！」、「適合玩123木頭人」、「牠還沒開機嗎？」、「這個需要罐罐才能重新開機」、「登出了」、「斷片的主子」、「是真的喵星人」、「開啟待機模式」、「在哄森77的女盆友嗎？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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