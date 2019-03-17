想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

▲店貓大屁股壓會員資料，入會員得先經過考驗。（影／東森寵物雲商店士林店提供，下同）

寵物小組／採訪報導

想加入會員？先通過本喵的考驗！《ETtoday東森寵物雲》士林店貓「店長」這天把大屁股放在會員資料卡上，任憑顧客撫摸按摩，都不肯移動大駕，讓客人難以填寫資料，搗蛋的模樣雖然調皮，卻也瞬間融化大家的心，還讓人頻頻回頭看一眼這位小壞蛋！

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▲調皮店長真面目。

影片中店長坐在櫃檯上，大屁股把會員資料卡一半蓋住，讓人完全無法填寫，無論怎麼偷摸、馬殺雞都不肯離去，調皮的模樣可惡又可愛，最後在店員幫助下，店長才肯移動尊駕，跑去巡店招呼客人。事實上，店長平時就常坐在櫃台，且會虎視眈眈地盯著客人購買的逗貓棒，非常想幫忙試玩一下，見證品質良好！

▲店長的職責是幫忙測試商品品質。

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店長目前10個月大，一位愛媽誘捕到結紮剪耳，並請《ETtoday東森寵物雲》士林店幫忙中途找家，經店家評估貓咪個性親人後，將牠留下來當「店長」。喵個性愛搗蛋，活力充沛，常常爆衝爬上販售的貓跳台，也會偷逗貓棒來玩，不過牠卻非常會招呼客人，時常和顧客撒嬌，讓人心花怒放！

▲店長活潑好動，正值調皮的年紀。

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