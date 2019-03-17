憨厚柴叼球奔向爸！下秒鬆口落地　制約式「伸爪握手」

▲聽話柴撿球變握手。（影／Twitter／marutaro2000授權）

寵物小組／綜合報導

我很乖吧！日本柴犬Maru這天跟爸爸一起玩撿球遊戲，每當牠把球叼回來，就會看到把拔伸出手，汪以為這個舉動是「握手」的指令，於是鬆口把球丟了，乖巧地坐下握手，讓飼主傻眼又無奈，柴柴憨厚的模樣也令不少網友笑翻！

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▲柴柴看見爸爸伸手，立刻鬆口把球丟掉。

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飼主經常在推特帳號@marutaro2000分享家中柴柴的生活，這天他們一起到戶外玩撿球遊戲，只見球被丟出後Maru立刻出發找，不過回來時卻看見爸爸伸出手，牠以為要握手馬上鬆口把球丟掉，改成坐下和老爸握手，看似乖巧的模樣其實完全會錯意啦！面對愛犬呆萌的反應，飼主也只能笑著摸摸頭獎勵，結束這場美麗的誤會。

▲maru除了會握手以外，還會運送香蕉！

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柴柴撿球變握手影片上傳後，立刻引來不少網友觀看並留言，「沉迷於握手的柴柴」、「阿要握手不早說！」、「果然都是別人家的柴柴XD」、「到底有多喜歡握手」、「一次沒辦法做兩件式的柴」、「阿柴你是不是有甚麼誤會XD」、「汪：老爸你到底想怎樣？」、「被制約的柴」、「汪表示心累累」。

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