ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

憨厚柴叼球奔向爸！下秒鬆口落地　制約式「伸爪握手」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲聽話柴撿球變握手。（影／Twitter／marutaro2000授權）

寵物小組／綜合報導

我很乖吧！日本柴犬Maru這天跟爸爸一起玩撿球遊戲，每當牠把球叼回來，就會看到把拔伸出手，汪以為這個舉動是「握手」的指令，於是鬆口把球丟了，乖巧地坐下握手，讓飼主傻眼又無奈，柴柴憨厚的模樣也令不少網友笑翻！

▲▼聽話柴撿球變握手。（圖／Twitter／marutaro2000）

請繼續往下閱讀...

▲柴柴看見爸爸伸手，立刻鬆口把球丟掉。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主經常在推特帳號@marutaro2000分享家中柴柴的生活，這天他們一起到戶外玩撿球遊戲，只見球被丟出後Maru立刻出發找，不過回來時卻看見爸爸伸出手，牠以為要握手馬上鬆口把球丟掉，改成坐下和老爸握手，看似乖巧的模樣其實完全會錯意啦！面對愛犬呆萌的反應，飼主也只能笑著摸摸頭獎勵，結束這場美麗的誤會。

▲▼聽話柴撿球變握手。（圖／Twitter／marutaro2000）

▲maru除了會握手以外，還會運送香蕉！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

柴柴撿球變握手影片上傳後，立刻引來不少網友觀看並留言，「沉迷於握手的柴柴」、「阿要握手不早說！」、「果然都是別人家的柴柴XD」、「到底有多喜歡握手」、「一次沒辦法做兩件式的柴」、「阿柴你是不是有甚麼誤會XD」、「汪：老爸你到底想怎樣？」、「被制約的柴」、「汪表示心累累」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬撿球傳接球握手maru指令

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

床被妹妹霸佔　汪哥回頭委屈臉內心戲爆發：把牠趕走啦..

愛吵架柴進烘乾機　秒貼一起演「姐妹情深」！爸傻眼：..

騙出門玩卻去醫院　柴7PUPU望窗開「女友冷戰」模..

準備午餐背後有殺氣　柴謎之微笑「躺著」監視：被我抓..

萌喵美夢中聽到自己名字　瞇眼硬撐「奶音」回應媽：我..

找不到貓？左轉鏡頭驚見放大版聖上微笑「反監視」：抓..

浴室突傳「蹦」巨響！她回頭見門倒塌　右下嫌疑犯無辜..

「美髮助理」罷工！喵翻肚爽躺客人雙腿　享受高級揉肚..

遇碰瓷黨「寸步難行」！喵狂翻肚擋路　超黏「塞乃」：..

影／繁殖場貴賓「不知怎麼上床」　饋頭「站著睡」身體..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我..

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：..

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還..

夢中聽媽喊名字秒醒露「鄙視臉」 萌喵瞇眼硬撐奶音回..

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定..

法鬥出外散步帶「伴手禮」放爸床　網偷笑：讓牠養嘛！

憨厚柴叼球奔向爸！下秒鬆口落地　制約式「伸爪握手」

萬華鳥店籠塞20鳥！家八哥、綠繡眼嚇到撞死　6隻陳..

看醫生好可怕！機長汪放鬆變長舌婦　「胸口多條領帶」..

新北橘貓右臉破3洞「大面積壞死」　手術清創1個月變..

巴掌奶貓遭棄廚餘桶哭叫　國二暖男菜渣中撈起整夜顧牠

強力「狗體推土機」瓦解棉被山　淡定汪兄目擊現場秒起..

法鬥練瑜珈！翹高屁股伸展腰　專業「下犬式」動作亮相

汪為採光改造狗屋「氣派廢墟風」　媽哭：這要四五千塊..

散步覺得有人在偷看！他一回頭驚見...施工擋板浮現..

賓士G-Class「五顆星」撞擊測試處女秀　下次看..

終於會爬了！大眼弟「首戰糗仆街」愣3秒爆哭　超魔性..

高雄香香肉圓每樣10元從不漲價　佛心老闆：賺的錢能..

目睹騎士遭鋼索割喉亡　起重機司機傻眼：他硬從我桿子..

環台賽／盧紹軒北市站穿藍衫　高梅茲單站冠軍

HBL／菜鳥連文鈴飆生涯新高21分　普門大勝北一拿..

民進黨從安寧病房轉加護病房　范世平：「蔡賴配」可能..

巨巨男尿尿聲太大！　酒客怒嗆「你老X比較大是不」K..

周興哲客串《女力》1首歌唱10次　新曲MV「當場看..

綠營補選戰守住鐵票倉　蘇貞昌：稍微止血還沒脫離險境

寵物動物熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

兒子牽手「毛毛的」入睡媽心碎退..

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

讀者迴響

熱門新聞

繁殖汪不知怎麼上床　只敢站著睡

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

汪遭棄死命追車求開門　現在每天..

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

夢裡被老狗飛撲！9年沒孕喜獲兒

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

說好一起回家　汪苦等不會出院的..

超崩壞！主子被閃光照成銷魂黑熊

「一隻雞腿」讓媽媽賣掉2幼仔！

汪為採光拆成廢墟風　媽：這要四..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

兒子牽手「毛毛的」入睡媽心碎退..

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

覺得有人在偷看！施工擋板冒黑臉

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

棄養汪被貨車撞癱爬行躲墓園　徐文良心疼抱起：走！我們回家

害羞汪領養13天被退回收容所 見熟人「招手說嗨」：我又回來了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面