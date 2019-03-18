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夾娃娃送泰國蝦！浪貓亂入機台當窩爽睡　客無奈賠錢：安心睡吧

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▲▼貓咪跑進娃娃機睡覺。 （圖／網友蔡坤成授權提供）

▲貓咪跑進娃娃機睡覺。 （圖／網友蔡坤成授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

台中市有間釣蝦場內有附設娃娃機台，上面寫著大大的字樣「夾娃娃送泰國蝦」，讓人想躍躍一試！但是投錢後才發現，裡頭有一隻虎斑貓在呼呼大睡，安穩的模樣讓人不忍打擾，客人見狀只好認賠10元，拔掉電源給喵安心睡一覺。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼貓咪跑進娃娃機睡覺。 （圖／網友蔡坤成授權提供）

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▲貓咪在娃娃機裡面睡得非常熟。

日前蔡先生到一間釣蝦場內，看見娃娃機台非常想試試手感，沒想到將10元硬幣投下後，才發現裡頭有隻虎斑喵在呼呼大睡，為了讓貓能夠繼續睡覺，蔡先生決定浪費10塊錢，並將插頭拔掉，給浪浪安心睡。事實上，虎斑喵平時就在釣蝦場附近生活，員工們也會餵食東西給牠填飽肚子，昨天開始牠忽然跑進娃娃機裡休息，即使被抱出來也會再偷溜進去，可見牠非常喜歡這個溫暖的小窩。

▲▼貓咪跑進娃娃機睡覺。 （圖／網友蔡坤成授權提供）

▲喵：找我有事嗎？

蔡先生將照片上傳至臉書社團「爆廢公社」，引不少網友笑翻留言，「這樣算是招財貓了！」、「我會投10元狂甩抓當逗貓棒！」、「洗乾淨一定很漂亮」、「改成夾貓咪換泰國蝦（誤」、「在哪！我去投錢！」、「應該是換泰國貓不是泰國蝦了」、「這孩子脾氣一定很好～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

關鍵字： 貓咪浪浪虎斑喵娃娃機睡覺

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