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「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛❤

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▲▼塞乃貓要媽咪陪睡覺。（圖／飼主吳小姐授權提供）

▲塞乃貓要媽咪陪睡覺。（圖／飼主吳小姐授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中波斯貓「阿仔」是隻超塞乃的喵皇，只要想睡覺就會跑到媽咪身邊，不斷摸人要求「陪睡」，明明眼睛都快閉上，也依然要人陪才肯安心入睡！喵超撒嬌的舉動全被飼主拍下，並上傳到臉書社團「愛貓聯盟」，引來2千多名網友羨慕暴動，「太可愛啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼塞乃貓要媽咪陪睡覺。（圖／飼主吳小姐授權提供）

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▲布丁抱枕是阿仔的最愛。

從影片中可以看到，阿仔在媽咪後面不斷「度估」，卻堅持不肯趴下睡覺，原來是牠正在等人陪睡！只見牠小手不斷狂拍馬麻，同時還露出超級塞乃的眼神，讓人想緊緊抱著牠一起入睡！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，阿仔會等燈關掉後才一起睡覺，每天也會先起床當馬麻專屬的「鬧鐘」，讓人感到非常窩心！

▲▼塞乃貓要媽咪陪睡覺。（圖／飼主吳小姐授權提供）

▲阿仔：還拍？不快點來陪我睡覺？

阿仔目前已經15歲，行動依然非常矯健，不過變得更愛睡覺。同時，阿仔也是媽咪的治癒良藥，飼主提到，「要是在外面有不如意的事，回家一看到阿仔心情就會好起來，真的非常有魔力！」另外，阿仔十分地乖巧，不會在家調皮搗蛋，讓人十分放心。

▲▼塞乃貓要媽咪陪睡覺。（圖／飼主吳小姐授權提供）

▲阿仔的臉有點小厭世。

阿仔塞乃影片上傳後，立刻引來不少網友被萌翻留言，「為什麼我沒有這種塞乃鬼！」、「喵：飯～我的飯呢」、「快點抱抱牠啦」、「別人家的孩子總是不會讓我失望」、「貓皇：你都理那隻手機，不理我QQ」、「快抱緊處理」、「果然是別人家的貓」、「讓我來替奴才擋這個塞乃攻擊吧」、「牠剛剛上廁所吼？可能在擦腳啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

 

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關鍵字： 貓咪撒嬌度估波斯貓

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馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

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