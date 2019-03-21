小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」惹的禍！

▲小學生天天遲到，爸曝原因竟是牠害的。（圖／網友Steven Chou授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

一名小三生時常被老師蓋「遲到章」，這天爸爸Steven在網路上曝光晚到緣由影片，原來是家中虎斑喵「可可」每天早晨都會翻肚誘惑人，小孩子總是忍不住出手幫忙按摩，也因此上學總是遊走在遲到邊緣！不少網友看見影片中可可誘人的模樣，紛紛笑翻直呼，「有這樣的主子，想全勤是不可能的！」

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▲喵：小鏟屎官我陪你去上學吧！

從影片中可以看到，可可在床上舒適地躺著，翻出誘人的肚肚，讓小朋友情不自禁幫忙按摩抓癢，沒想到一摸下去不捨收手離去，時間一分一秒過去，最後男孩的聯絡簿上又多一個「遲到章！」 Steven接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，可可每天早上會趁小朋友換衣服時，跑到床上翻肚賣萌引人注意，孩子看到就忍不住想一起玩，時常玩到忘記時間，遊走在上學遲到邊緣。





▲可可和小鏟屎官感情非常好。

事實上，小男孩和可可感情十分要好，當初小朋友和爸爸去寵物店買東西時，遇到虎斑兄妹「可可」、「巧巧」，不斷懇求希望能將喵們帶回家飼養，並且答應會幫忙照顧。喵兄妹來到家後，他也履行承諾，不但會幫忙準備食物，甚至連清理貓砂都一手包辦，小鏟屎官做得十分優秀！面對小朋友無微不至的照顧，可可也回報恩情，不但可以任人「吸」以外，還會每天到門口迎接家人，非常乖巧。

▲從小開始「吸」貓！

▲可可和喵妹妹。

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飼主將影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」，引來不少網友被萌翻留言，「天天有好心情，功課一定進步！」、「我也遊走在上班遲到邊緣」、「這個遲到理由非常合理」、「果然貓奴要從小培養起」、「享受小鏟屎官的服務」、「名副其實的貓皇」、「互相療癒，有益身心健康」、「出門前的例行公事」。

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