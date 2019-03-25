ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

擔心送養小橘被成貓欺負　收到「虎斑海參陪玩片」他瞬間笑了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

▲小橘子在新家和虎斑喵大玩特玩。（影／網友林先生提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

土城林先生近日將2隻斷奶小橘貓送養，日夜擔心牠們不適應，沒想到認養人傳回來的影片讓他瞬間笑了！原來是小貓們分別在新家都過得很好也非常活潑，沒有想念林先生，也未出現不適應的情況。林先生看到小橘貓們幸福玩耍的畫面，終於放下心中的大石頭，相信小喵們會過得很幸福！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼送養小橘貓憂心不適應，結局讓人哭笑不得！（圖／網友林先生提供）

▲送養出去的小橘貓們。

請繼續往下閱讀...

林先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，過年前有隻餵養的母貓懷孕，並跑到他工作地點生下小孩，事後他分別幫小貓找到家中有貓的飼主，以及有飼養貓經驗的人送養，自己則收編已結紮的貓媽媽。不過，將小橘貓們送養出去後，林先生十分擔心到桃園新家的「小橘子」會被成貓排擠，或者被霸凌欺負，也有可能躲在角落半夜才敢出來，心中閃過滿滿不好的畫面，直到看見認養人傳來小貓幸福玩耍的影片，才終於放心。

▲▼送養小橘貓憂心不適應，結局讓人哭笑不得！（圖／網友林先生提供）

▲林先生將小貓們送養，並將母貓收編照顧。

影片中可以看到，桃園認養人家中的虎斑喵化身一隻「海參」倒在地上，任由小橘子放肆挑戰，可見小貓非常活潑，虎斑喵也不排斥家中新成員的到來。事實上，小橘子剛到新家時，虎斑貓總會避開牠，直到這幾日才開始有接觸，貓貓們玩在一起的模樣也讓林先生非常欣慰，相信小橘子可以非常幸福。

▲▼送養小橘貓憂心不適應，結局讓人哭笑不得！（圖／網友林先生提供）

▲小橘子在新家非常活潑。

同時林先生也憂心另一隻到台中生活的小橘貓情況，怕小貓躲在角落哈氣，或者是躲在床下三天三夜，擔心會造成認養人的困擾。所幸小貓展現極好的適應能力，和玩具小丑魚玩得十分開心，甚至還有踏踏的行為出現，可見牠也過得非常好！

▲▼送養小橘貓憂心不適應，結局讓人哭笑不得！（圖／網友林先生提供）

▲小貓和新玩具玩得十分開心。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

林先生將桃園小橘子在新家和大貓玩耍的影片上傳，並寫出自己的「擔心」，引來不少網友笑翻留言，「公然挑戰大貓」、「屁孩無敵，多慮了」、「越級打Boss」、「出生之橘不畏貓？」、「大貓帶小貓，規矩一塊教」、「標準的小屁孩」、「小孩在幫老人運動的概念」、「應該要擔心這小橘子，以後會變多大顆的橘子XD」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪橘貓送養認養小橘子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

影／小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」..

大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴..

才剛洗完澡！歐告塞馬桶爽泡「有味溫泉」　網笑：沖水..

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛..

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

影／愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發..

早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加..

高雄浪浪「肉身擋吊車」！他蹲低一看貨櫃下方...驚..

車滿滿貓貼紙　「立體橘喵」折手趴引擎蓋：交出罐罐～

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

明明有吃飽！汪嘴角掛濃稠白線眼睛發亮　爸無奈：好像..

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

你頭髮好香～店貓跳上肩膀銷魂蹭頭　他買罐罐尷尬蹲地..

柯基「內建導航」扭屁闖飲料迷宮陣　無損障礙物完美通..

擔心送養小橘被成貓欺負　收到「虎斑海參陪玩片」他瞬..

柴犬遭「呼巴掌、抓頸摔地」！　女錄影PO網喊：好可..

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英..

出門2小時...房間冒烈火「9愛犬躺床嗆死」　媽心..

萌喵床上「屁屁著地」起步...走！　網笑：偷看蠟筆..

12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁

最強鋼砲王競爭激烈　福斯：第8代Golf R不用油..

江蘇化工廠巨爆「增至78死」　22人身分待確認可能..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

國泰李長庚：我國壽險業海外投資領先韓國好幾年！

加航力推夢幻之旅清單曝光　「洛磯山之光」全透明玻璃..

獨／黨產會裁定387億收歸國有　婦聯會今聲請停止執..

粉絲出動！新加坡環球影城芝麻街50週年生日必收集限..

曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激..

「想當自由的鳥」單親爸禁電玩…國三兒跳樓亡！留零用..

寵物動物熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

汪被「不要了」死命追車跑到見血

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

汪被「不要了」死命追車跑到見血

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

白骨狗嚇壞居民　志工嘆：人類傑..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議：我才不要！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面