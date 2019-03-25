擔心送養小橘被成貓欺負　收到「虎斑海參陪玩片」他瞬間笑了

▲小橘子在新家和虎斑喵大玩特玩。（影／網友林先生提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

土城林先生近日將2隻斷奶小橘貓送養，日夜擔心牠們不適應，沒想到認養人傳回來的影片讓他瞬間笑了！原來是小貓們分別在新家都過得很好也非常活潑，沒有想念林先生，也未出現不適應的情況。林先生看到小橘貓們幸福玩耍的畫面，終於放下心中的大石頭，相信小喵們會過得很幸福！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲送養出去的小橘貓們。

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林先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，過年前有隻餵養的母貓懷孕，並跑到他工作地點生下小孩，事後他分別幫小貓找到家中有貓的飼主，以及有飼養貓經驗的人送養，自己則收編已結紮的貓媽媽。不過，將小橘貓們送養出去後，林先生十分擔心到桃園新家的「小橘子」會被成貓排擠，或者被霸凌欺負，也有可能躲在角落半夜才敢出來，心中閃過滿滿不好的畫面，直到看見認養人傳來小貓幸福玩耍的影片，才終於放心。

▲林先生將小貓們送養，並將母貓收編照顧。

影片中可以看到，桃園認養人家中的虎斑喵化身一隻「海參」倒在地上，任由小橘子放肆挑戰，可見小貓非常活潑，虎斑喵也不排斥家中新成員的到來。事實上，小橘子剛到新家時，虎斑貓總會避開牠，直到這幾日才開始有接觸，貓貓們玩在一起的模樣也讓林先生非常欣慰，相信小橘子可以非常幸福。

▲小橘子在新家非常活潑。

同時林先生也憂心另一隻到台中生活的小橘貓情況，怕小貓躲在角落哈氣，或者是躲在床下三天三夜，擔心會造成認養人的困擾。所幸小貓展現極好的適應能力，和玩具小丑魚玩得十分開心，甚至還有踏踏的行為出現，可見牠也過得非常好！

▲小貓和新玩具玩得十分開心。

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林先生將桃園小橘子在新家和大貓玩耍的影片上傳，並寫出自己的「擔心」，引來不少網友笑翻留言，「公然挑戰大貓」、「屁孩無敵，多慮了」、「越級打Boss」、「出生之橘不畏貓？」、「大貓帶小貓，規矩一塊教」、「標準的小屁孩」、「小孩在幫老人運動的概念」、「應該要擔心這小橘子，以後會變多大顆的橘子XD」。

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