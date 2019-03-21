ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發文勸世

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼狗狗誤食醬汁，洋蔥成分導致溶血搶救無效。（圖／網友姚小姐提供）

▲狗狗誤食醬汁，洋蔥成分導致溶血。（圖／網友姚小姐提供）

寵物小組／採訪報導

許多毛孩都有著貪吃的個性，但若誤吃人的食物，很可能會失去性命。飼主姚小姐日前在臉書「米克斯傳奇」貼文，愛犬「皮皮」因偷吃沾鴨肉的醬汁，出現溶血情況，搶救多天依然無效。皮皮永遠沉睡，讓姚小姐痛心表示，「我們以為最單純的醬汁，居然會導致這麼嚴重...千萬別讓孩子吃到不明物品！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

皮皮有天趁飼主不注意，跳上餐桌偷喝雞湯，也舔了沾鴨肉的醬汁，事後肚子發出咕嚕咕嚕的聲響，讓姚小姐誤以為是醬汁太油膩，才會導致皮皮腸胃不舒服。她說，接下來牠出現食慾下降的情況，並且窩在一個地方不肯移動，當下發現事態不對，趕緊將愛犬送往醫院檢查。

獸醫檢查發現，皮皮牙齦已沒有血色，血檢指數全下跌，醫生認為有可能是洋蔥中毒，造成皮皮有溶血的狀況，必須住院進行治療。歷經輸血搶救後，皮皮狀況依然沒有好轉，並且長達6天沒有進食，灌食也無效，接著還出現黃疸現象、肝膽指數破表、腎指數上升，病症來得又快又猛，令人措手不及。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

誤食醬汁後大約10天，皮皮撐不過這場硬戰，到彩虹橋當小天使。飼主經歷切身之痛後呼籲，「千萬別讓孩子吃到不明物品，因為不知道製作過程加了什麼，別以為人吃沒問題狗就會沒事！千萬別輕視洋蔥巧克力，別以為吃一點沒關係不會有事，對狗狗都是嚴重致命的食物！」

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯誤食洋蔥醬汁巧克力

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬆獅門口「漸層排隊」等散步　主人壓力超大：我還沒下班啊

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴..

夾娃娃送泰國蝦！浪貓亂入機台當窩爽睡　客無奈賠錢：..

才剛洗完澡！歐告塞馬桶爽泡「有味溫泉」　網笑：沖水..

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛..

萌喵仿雕像石化中...飼主狂戳找「開機鍵」　網：罐..

想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

法鬥學接球變傳球　「海獅式」頂玩具傳遞父子好感情❤

個性黑柴聽到握手「撇頭90度」　狠拒絕：哼！我才不..

車滿滿貓貼紙　「立體橘喵」折手趴引擎蓋：交出罐罐～

憨厚柴叼球奔向爸！下秒鬆口落地　制約式「伸爪握手」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警..

半夜肚子餓...臘腸叼飯碗討食　秒變蒙面俠網驚：都..

主人一聲令下「9條牽繩一起動」　汪汪軍團過人秩序！..

美容師試水溫黑柴狂抱怨30秒　一靠近就氣噗噗動手推..

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施..

機車後座載狗「僅用牽繩繫著」　嬤被勸阻卻回：牠從小..

浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里..

睡滿一格！下樓差點踩到「保護色路霸」　媽踉蹌：想摔..

遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又..

賊賊小黃被罰面壁「戲精眼偷瞄」　網求情：牠只是孩子..

愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發文勸..

3公尺蟒蛇活吞大鱷魚！　7天「分解獵物」X光景象曝..

保育類領角鴞遭車撞倒路邊　民眾救起「雙手」捧起送派..

「關門夾尾巴」害貓咪痛到慘叫　12歲童笑開懷錄影炫..

澳洲無尾熊躲汽車內避暑　車主超崩潰「連哄帶餵水」驅..

獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

多話男遇酒測被疑嗑藥！他二度遇警「學乖安靜」.....

先探／謝金河：從年報、配息看真章

20年最熱春分！台北飆出32.5℃　明天清晨起「有..

仁寶連兩年獲iF設計金質獎　全球排名晉升第17名

余艾玟變髮拼奧運資格　吳佳穎勤練基本功備戰

17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛..

韓國瑜稱「台獨比梅毒可怕」　陳致中怒了：最毒的是這..

先探／運動產業明日之星

彷彿來到日本！桃園拉麵小店只賣3種口味　還可以免費..

寵物動物熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

翻車魚正面照只剩一張嘴　網崩潰

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

狐獴聚熱燈下取暖：我們不是邪教

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

台北動物園6/19開始連續10..

讀者迴響

熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

翻車魚正面照只剩一張嘴　網崩潰

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

狐獴聚熱燈下取暖：我們不是邪教

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

台北動物園6/19開始連續10..

懶得走貓門　喵假裝太胖捶門看媽

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋笑

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面