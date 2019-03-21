愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發文勸世





▲狗狗誤食醬汁，洋蔥成分導致溶血。（圖／網友姚小姐提供）

寵物小組／採訪報導

許多毛孩都有著貪吃的個性，但若誤吃人的食物，很可能會失去性命。飼主姚小姐日前在臉書「米克斯傳奇」貼文，愛犬「皮皮」因偷吃沾鴨肉的醬汁，出現溶血情況，搶救多天依然無效。皮皮永遠沉睡，讓姚小姐痛心表示，「我們以為最單純的醬汁，居然會導致這麼嚴重...千萬別讓孩子吃到不明物品！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

皮皮有天趁飼主不注意，跳上餐桌偷喝雞湯，也舔了沾鴨肉的醬汁，事後肚子發出咕嚕咕嚕的聲響，讓姚小姐誤以為是醬汁太油膩，才會導致皮皮腸胃不舒服。她說，接下來牠出現食慾下降的情況，並且窩在一個地方不肯移動，當下發現事態不對，趕緊將愛犬送往醫院檢查。

獸醫檢查發現，皮皮牙齦已沒有血色，血檢指數全下跌，醫生認為有可能是洋蔥中毒，造成皮皮有溶血的狀況，必須住院進行治療。歷經輸血搶救後，皮皮狀況依然沒有好轉，並且長達6天沒有進食，灌食也無效，接著還出現黃疸現象、肝膽指數破表、腎指數上升，病症來得又快又猛，令人措手不及。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

誤食醬汁後大約10天，皮皮撐不過這場硬戰，到彩虹橋當小天使。飼主經歷切身之痛後呼籲，「千萬別讓孩子吃到不明物品，因為不知道製作過程加了什麼，別以為人吃沒問題狗就會沒事！千萬別輕視洋蔥巧克力，別以為吃一點沒關係不會有事，對狗狗都是嚴重致命的食物！」

▼更多精彩影音