高雄浪浪「肉身擋吊車」！他蹲低一看貨櫃下方...驚見初生6奶汪

▲台灣動物緊急救援小組救援志工與現場工作人員談論起母犬「肉身擋車」保護幼犬的舉動，都嘖嘖稱奇，大讚狗媽媽好勇敢，「母愛真偉大」。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



寵物小組／綜合報導

母愛不分物種！高雄茄萣區興達港附近一處工地，昨日在進行貨櫃吊掛作業時，突然有一隻母狗衝向吊車正前方，用肉身阻擋吊車作業，並持續向駕駛狂吠，附近工作人員這才發現貨櫃下方有一窩共六隻剛出生的幼犬；現場立即暫停吊掛作業，並通報台灣動物緊急救援小組趕往現場營救，成功將整窩母子狗救回動物醫院安置。

台灣動物緊急救援小組志工今天至動物醫院探望救回的母犬及六隻正在哺乳的幼犬，為牠們加油打氣；獸醫師表示目前母子均安，但在外流浪營養不良，會補給高熱量飲食，並做健康檢查，待牠們斷奶並恢復健康後，再開放認養。

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▲台灣動物緊急救援小組志工趴在地上成功將整窩母子狗救回動物醫院安置。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



高雄茄萣區興達港附近靠崎漏村的一處工地，昨天正在進行貨櫃吊掛作業時，突然有一隻母狗衝向吊車手臂正前方，用肉身阻擋吊車作業，還對著操作人員狂吠不停，好像在喊「停止！停止！」現場工作人員認為極不尋常，開始注意四周，這才發現貨櫃下方藏有一窩共六隻剛出生的幼犬。

現場立即暫停吊掛作業，並通報台灣動物緊急救援小組馳援；救援志工趕往現場，發現六隻幼犬才剛出生，還未斷奶；因幼犬位在貨櫃正中央底部，伸手完全觸碰不到，大隊長倪兆成只好整個人趴在地上，手持伸縮拉桿式套網，小心奕奕才將六隻幼犬慢慢從貨櫃下方移出。

▲大隊長倪兆成手持伸縮拉桿式套網，小心將6隻幼犬慢慢從貨櫃下方移出。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



因現場工程正在進行中，並不適合這窩流浪母子狗生活，台灣動物緊急救援小組乃決定將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「做月子」哺餵幼犬，並做一系列健康檢查。

台灣動物緊急救援小組救援志工與現場工作人員談論起母犬「肉身擋車」保護幼犬的舉動，都嘖嘖稱奇，並大讚狗媽媽好勇敢，「母愛真偉大」。

▲台灣動物緊急救援小組乃決定將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「做月子」哺餵幼犬，做系列健康檢查。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）