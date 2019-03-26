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走不出以前陰影！　受虐雪納瑞到新家吃飯「飼料總是留一半」

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▲▼走不出以前陰影！　受虐雪納瑞到新家吃飯「飼料總是留一半」。（圖／翻攝自The Dodo）

▲雪納瑞Otávio遭到前任飼主虐待，心裡留下很大的陰影。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

受過苦的孩子才懂得那種下一餐沒有著落的擔憂。國外一隻雪納瑞Otávio遭到前任飼主的虐待，所幸被寵物組織救援安置，並找到一個真正愛牠的家，但Otávio似乎還走不出以前的陰影，每次倒進狗碗的飼料，不管份量放多少，牠總是會留下一半，深怕自己又要度過挨餓的日子。

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▲▼走不出以前陰影！　受虐雪納瑞到新家吃飯「飼料總是留一半」。（圖／翻攝自The Dodo）

▲不管放多少的飼料，狗狗都會留一半放在碗裡。

馬麻Joice和她丈夫去年底從動物組織收養Otávio，當時對狗狗一見鍾情，「從我們看到牠的第一眼，我們就再也沒有分離過。」到新家的Otávio起初有些怕生，雖然受虐時的傷口已經癒合，但心裡卻留下很大的創傷，看到人就會緊張，幾個月來只敢躲在角落，馬麻花費大量的時間才贏得牠的信任。

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除了怕人之外，馬麻也從Otávio吃飯的方式看出過往的生活讓牠有多害怕。不管在狗碗裡放了多少食物，Otávio一定會留下一半的分量，雖然不明白確切的原因，但Joice知道，這與牠過去被忽視的歲月有關，「可能Otávio以前的用餐時間很短，又不是常常能吃到飯，才會慣性儲存糧食，又或者是，牠的身邊也有其他飢餓的狗夥伴，所以會分給牠們。」

▲▼走不出以前陰影！　受虐雪納瑞到新家吃飯「飼料總是留一半」。（圖／翻攝自The Dodo）

▲飼主Joice表示給予更多的愛，至少讓牠在現在的能無憂無慮的生活。

「不管是哪種可能，這都讓我心碎。我總是告訴牠，Otávio你可以吃完全部沒關係，我們不會讓你挨餓。」其實照顧一隻曾經受虐的狗狗很有挑戰性，因為牠們需要更多更長的時間適應，同時牠們也更懂得珍惜和飼主的情感，Joice表示，未來她會陪著Otávio繼續前進，用更多的愛讓牠知道，不管發生什麼事，家人們一定會陪伴在身邊的。

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關鍵字： 受虐汪飼料新家雪納瑞

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